الفلسطينيون يفقدون الأمل بعد 100 يوم على العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية

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على طريق محفّرة قرب مخيم جنين اللاجئين الذي كانت تعيش فيه، تقول سجى بواقنة إنها “تحاول التشبّث بالأمل” بعدما اضطرت إلى النزوح مع بدء هجوم إسرائيلي في الضفة الغربية قبل مئة يوم.

واضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة إلى النزوح جراء العملية التي أطلقها الجيش تحت تسمية “السور الحديدي” في أواخر كانون الثاني/يناير بعد يومين على دخول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ.

توضح بواقنة أنها تعاني الأمرّين منذ نزوحها القسري من مخيم جنين، وهو أحد المخيمات الثلاثة للاجئين في شمال الضفة الغربية التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي إلى جانب مخيميّ طولكرم ونور شمس.

وتضيف بواقنة لوكالة فرانس برس “نحاول التشبّث بالأمل، لكن للأسف، الواقع لا يمدّنا بأي بصيص منه”.

فبعد مرور مئة يوم على النزوح والعملية العسكرية الإسرائيلية، المستقبل مجهول بالنسبة للنازحين الممنوعين من دخول المخيم ومصير بيوتهم وممتلكاتهم غير معلوم، بحسب بواقنة.

ووتابع “لا نعلم إن كانت بيوتنا قد تضررت أو دمرت كليا وهل سيكون بإمكاننا الرجوع إليها أم لا… لا أحد يعرف ماذا يحدث في داخل المخيم”.

أعلن الجيش الإسرائيلي في أواخر شباط/فبراير توسيع عملياته في الضفة الغربية المحتلة، وشمل ذلك نشر وحدة دبابات في جنين، وهي المرة الأولى التي تعمل فيها دبابات في المنطقة الفلسطينية منذ نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2005.

وفي أوائل آذار/مارس، أعلن الجيش توسيع عملياته إلى مناطق إضافية في جنين.

وتعتبر مدينة جنين ومخيمها للاجئين في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، معقلا لفصائل مسلحة مناهضة للدولة العبرية، تقدّم نفسها على أنها “مقاومة” على النقيض من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.

ووثّقت عدسة فرانس برس هذا الأسبوع مشاهد لتدليّ أسلاك أعمدة الكهرباء في شوارع مغلقة بحواجز ترابية، إضافة لتجمع مياه الصرف الصحي في الطريق المؤدي إلى مستشفى جنين الحكومي.

– “وضع خطير للغاية” –

تؤكد عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين فرحة أبو الهيجا أن القوات الإسرائيلية تخلي العائلات التي تعيش قرب المخيم من منازلها “بشكل يومي”.

تضيف أبو الهيجا “بالنسبة للنازحين من مخيم جنين، فإن مئة يوم مرّوا كأنها مئة سنة”. موضحة أن الأوضاع في تدهور مستمر والظروف قاسية، والأهالي يختبرون أصنافا من الآلام لم يعرفوها من قبل.

استنكرت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية في آذار/مارس “الوضع الخطير للغاية” الذي يمرّ به الفلسطينيون الذين هُجّروا جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي، وقالت إنهم يعيشون “دون مأوى مناسب أو خدمات أساسية أو وصول إلى الرعاية الصحية”.

وقالت المنظمة إن حجم التهجير القسري والدمار اللاحق بالمخيمات “لم يشهد له مثيل منذ عقود” في الضفة الغربية.

قالت الأمم المتحدة إن نحو 40 ألف فلسطيني هجّروا قسرا من بيوتهم منذ 21 كانون الثاني/يناير.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل ما لا يقل عن 925 فلسطينيا، من بينهم العديد من العناصر المسلحين، بنيران القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة.

كما قُتل ما لا يقل عن 33 إسرائيليا، بينهم عسكريون، في هجمات فلسطينية أو مواجهات خلال العمليات الإسرائيلية في المنطقة خلال الفترة نفسها، وفق أرقام إسرائيلية رسمية.

فيد-أش/لمى/ح س