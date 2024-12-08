الفيلم الفلسطيني “ينعاد عليكو” يفوز بالجائزة الكبرى بمهرجان مراكش السينمائي

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فاز المخرج الفلسطيني إسكندر قبطي مساء السبت بـ”النجمة الذهبية”، الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للسينما في مراكش، عن فيلمه “ينعاد عليكو”.

الفيلم الروائي الثاني لإسكندر قبطي هو دراما عائلية تربط فيها حادثة بسيطة مصائر أربع شخصيات، وتكشف تعقيدات العلاقات الإنسانية في مواجهة ثقل التقاليد الذكورية.

وقالت منى قبطي أثناء تسلمها الجائزة نيابة عن زوجها الذي تغيّب عن الحفلة “بالرغم من فرحنا الكبير بهذا التقدير، نقف هنا بمشاعر مستقلة في ظل كل ما نشهده من فظائع وجرائم في حق شعبنا والإنسانية ككل”.

وأضافت “ونتساءل في ظل عجزنا كيف وصلنا إلى هنا كيف أصبح التجريد من الإنسانية شيئا عاديا؟ كيف أصبح القتل والدمار والتشريد مشهدا مقبولا؟ كيف فقدنا البوصلة”.

وأملت قبطي أن “يجيب فيلم +ينعاد عليكو+ على بعض الأسئلة من خلال تسليط الضوء على تداعيات التلقين في المجتمعات وتأثيرها على سلوكيات الأفراد لا سيما في مجتمعات لا تزال النساء فيها مقيدة بأسر عادات وتقاليد تلغي حريتها الشخصية”.

كذلك، حصل الفيلم على جائزة مزدوجة في فئة أفضل أداء تمثيلي نسائي للممثلتين الفلسطينيتين منار شهاب ووفاء عون.

وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى الأوكراني رومان لوتسكي عن دوره في فيلم “أندر ذي فولكانو” للمخرج البولندي داميان كوكور، الذي فاز أيضا بجائزة الإخراج.

ومُنحت جائزة لجنة التحكيم مناصفة إلى فيلم “لا كينتا” للمخرجة الأرجنتينية سيلفينا شنيسر، و”ذي فيلدج نكست تو بارادايس” للمخرج الصومالي مو هاراوي.

ضمت لجنة تحكيم هذه الدورة الحادية والعشرين من المهرجان، برئاسة المخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، الممثلتين الأميركيتين باتريشيا أركيت والفرنسية فيرجيني إفيرا، والمخرج الإيراني علي عباسي والممثل البريطاني أندرو غارفيلد والأسترالي جايكوب إلوردي.

أقيم مهرجان مراكش الدولي للسينما في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ديسمبر بحضور أسماء كبيرة في السينما، مثل المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ والأميركي تيم برتون والممثل الأميركي شون بن.

كو/جك/غ ر