القصف الإسرائيلي لبيروت يدفع سكانا إلى المبيت على الشاطئ

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من إميلي ماضي

بيروت (رويترز) – دفعت الانفجارات المتكررة في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث بدأت إسرائيل تنفيذ ضربات جوية هذا الأسبوع، زينة نزهة وابنتها الصغيرة إلى المبيت في خيمة على شاطئ في المدينة التماسا للأمان من الحرب في لبنان.

وتنام هي وبعض الأشخاص الآخرين من الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله عدو إسرائيل المدعوم من إيران، على أغطية إما في العراء أو في خيام وغيرها من الملاجئ المؤقتة دون مكان أكثر أمانا يلوذون به.

وقالت الحكومة اللبنانية إن تصعيد إسرائيل لحملتها العسكرية في لبنان الأسبوعين الماضيين أدى إلى نزوح مليون شخص من منازلهم في الجنوب وبيروت وسهل البقاع في الشرق.

وتقول إسرائيل إن حملتها ضرورية لجعل مناطقها الشمالية آمنة من نيران صواريخ حزب الله والسماح لآلاف من مواطنيها بالعودة إلى ديارهم.

وقالت زينة إن قصفا وقع في حي السلم وإنها مكثت لفترة هناك ثم فرت هي وعائلتها.

وأضافت أن الوضع الذي يعيشونه صعب جدا وأن الناس يموتون.

وقضت زينة وابنتها ليلة نائمتين على الكورنيش، وهو ممشى على شاطئ البحر في المناطق الوسطى في بيروت وهو في الأوقات السلمية مركز للحياة في المدينة حيث يمتلئ بالعائلات التي تتجول أو تجلس وتتناول الطعام.

وأنشأت الحكومة وهيئات خاصة أو خيرية ملاجئ كثيرة في المدارس وغيرها من المرافق لإيواء النازحين جراء القتال. لكن زينة قالت إن جميع الملاجئ التي زارتها كانت ممتلئة.

وفي مكان قريب، قال محمد تركمان، وهو رجل سوري يعيش في لبنان ونزح أيضا بسبب الصراع، إنه ينام على الشاطئ منذ أربعة أيام. وأضاف أن الجنود جاءوا ليخبروه وجيرانه بإخلاء منازلهم في الضاحية.

وقال إن النوم يجافيهم ولا يعلمون إلى متى سيستمر هذا الحال إلى أن تنتهي الحرب.