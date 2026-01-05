القضاء الإيراني يؤكد عدم التساهل مع “مثيري الشغب” في اليوم التاسع للاحتجاجات

أكدت السلطات القضائية الإيرانية الاثنين أن النظام القضائي لن يُظهر أي تساهل تجاه “مثيري الشغب”، في اليوم التاسع من الاحتجاجات التي بدأت ضد غلاء المعيشة وتوسّعت لتشمل مطالب سياسية.

في واشنطن، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تتدخّل بلاده في حال قُتل مزيد من المتظاهرين المدنيين في إيران.

وكانت معظم المتاجر مفتوحة الإثنين في طهران، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، بينما سجّل انتشار كيثف للشرطة وقوات مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية. كما تواجد عناصر من الشرطة خارج بعض المدارس، في حين أن العديد من الجامعات لجأت إلى التعليم عبر الإنترنت.

وأشارت وكالة أنباء فارس الى “انخفاض ملحوظ منذ مساء الأحد في عدد التجمعات ونطاقها الجغرافي”.

وبدأت الاحتجاجات على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة في 28 كانون الأول/ديسمبر في طهران، قبل أن تمتد إلى 25 محافظة على الأقل من أصل 31، وتتسّع لتشمل مطالب سياسية.

وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصا منذ 30 كانون الأول/ديسمبر في مواجهات متفرقة، بينهم عناصر من قوات الأمن، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية.

ونقلت وكالة أنباء ميزان عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي قوله إنه “أصدر توجيهات للنائب العام والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بالتصرف بما يمليه القانون وبحزم ضد مثيري الشغب والعناصر التي توفر المعدات والتسهيلات للمشاغبين وعدم إظهار أي تساهل أو استرضاء تجاههم”.

وأضاف “نستمع إلى كلمات المحتجین والمنتقدين الذين لديهم أحيانا مخاوف صحيحة ومحقة… لكننا سنتعامل بحزم مع العناصر التي تريد استغلال هذا الفضاء وخلق الفوضى وتعطيل أمن البلاد والشعب”.

وتتخلّل التظاهرات مواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين، وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور عنها لا يمكن التحقّق منها كلها، لكن تمكّنت وكالة فرانس برس من التحقّق من بعضها التي تظهر فيها مجموعات صغيرة تهتف وتقف في مواجهة قوات الأمن.

وقال ترامب “نحن نراقب الوضع من كثب. إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة”.

وكان ترامب هدّد قبل أيام من أن بلاده قد تتدخّل في إيران لدعم المتظاهرين، الأمر الذي ردّت عليه طهران بالقول إن أي تدخّل أميركي سيعتبر “تجاوزا للخط الأحمر”.

وغداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تضامن بلاده “مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية”، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم “النظام الصهيوني” بأنه “مصمّم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية”.

– مبادرة –

وطالت الاحتجاجات بدرجات متفاوتة 45 مدينة على الأقل، معظمها متوسطة وتقع خصوصا في غرب إيران، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى الإعلانات الرسمية ووسائل الإعلام.

ولا تعلن السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية أو لا تعطي تفاصيل عن كل الحوادث.

في الخارج، شارك مئات الأشخاص في تظاهرتين منفصلتين في باريس الأحد تأييدا للمتظاهرين الإيرانيين، عقب تحركات مماثلة في لندن السبت.

ورُفعت في باريس لافتات كُتب عليها “الموت للدكتاتور في إيران”.

وقالت سحر آغاخاني، وهي مترجمة فرنسية إيرانية تبلغ من العمر 29 عاما، “مع كل احتجاج جديد، ينتزع الإيرانيون، رجالا ونساء، بعض ما يطالبون به من النظام. وكل تحرّك يقربنا من نهايته”.

وكتبت صحيفة “أرمان ملي” الإيرانية الإصلاحية الاثنين “لقد استمعت الحكومة إلى صوت المتظاهرين”.

وكانت السلطات أعلنت الأحد تقديم مساعدات شهرية قدرها 10 ملايين ريال (حوالى سبعة دولارات) للفرد شهريا لمدة أربعة أشهر “لتخفيف الضغط الاقتصادي”.

ويعاني 86 مليون إيراني منذ سنوات من استشراء الغلاء في بلد مثقل بالعقوبات الدولية على خلفية برنامجه النووي.

ويبلغ متوسط الراتب حوالى 180 دولارا شهريا، بينما يبلغ الحدّ الأدنى للأجور حوالى تسعين دولار.

وبعد أن فقد الريال الإيراني أكثر من ثلث قيمته مقابل الدولار خلال العام الماضي، تراجع مجددا الاثنين، وفقا لسعر السوق السوداء.

ولا يُقارن حجم الاحتجاجات الحالية بتلك التي اندلعت أواخر 2022 إثر وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة. وفي عام 2019، أسفرت احتجاجات مماثلة عن مقتل العشرات في إيران بعد الإعلان عن زيادة حادة في أسعار البنزين.

