القضاء التونسي يقرر الإفراج عن المعارضة سهام بن سدرين (متحدث)

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قررت محكمة الاستئناف في تونس الأربعاء الافراج عن المعارضة سهام بن سدرين الموقوفة منذ آب/أغسطس الفائت في قضية “تزوير” تقرير هيئة دستورية كانت تترأسها.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني لوكالة فرانس برس “قررت دائرة الاتهام الافراج عن المتهمة سهام بن سدرين”، على ان تبقى ملاحقة في القضية وممنوعة من السفر، وفقا للطرخاني.

ترأست بن سدرين “هيئة الحقيقة والكرامة” وأتُهمت “بتزوير” أجزاء من التقرير النهائي لهذه الهيئة التي أُنشئت بعد ثورة 2011.

وقال زوجها عمر المستيري لوكالة فرانس برس إن معنويات بن سدرين “جيّدة”.

وأضاف “لقد عانت لكنها مصممة على الدفاع عن حقوقها”، مؤكدا أنه يستعد للتوجه إلى سجن منوبة، في ضواحي تونس، لانتظار خروجها.

وكانت بن سدرين (74 عاما) واحدة من أشهر المعارضين في ظل ديكتاتورية زين العابدين بن علي، وأعلنت عن إضراب عن الطعام في كانون الثاني/يناير للاحتجاج على احتجازها وتم نقلها إلى المستشفى بعد نحو عشرة أيام.

والثلاثاء، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك “اضطهاد المعارضين” في تونس، داعيا في بيان السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان.

كل-إيب/اج/ب ق