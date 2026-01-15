القضاء اليوناني يبرّئ السورية سارة مارديني من تهمة تهريب مهاجرين

afp_tickers

3دقائق

برأت محكمة الجنايات في عاصمة جزيرة ليسبوس اليونانية مساء الخميس من تهم تتعلق بتهريب مهاجرين 24 متطوعا من بينهم الناشطة واللاجئة السورية سارة مارديني التي ألهمت مع أختها السباحة الأولمبية فيلما روائيا.

وأصدرت محكمة ميتيليني قرار التبرئة بعد نحو شهر من بدء محاكمة هؤلاء الناشطين الذين وجّه إليهم القضاء اتهامات عام 2018 في ليسبوس، حين كانت بوابة دخول إلى أوروبا لعشرات الآلاف من الأشخاص الهاربين خصوصا من الحرب في سوريا والمتجهين إلى القارة الأوروبية. وقد أثارت هذه القضية تنديد منظمات غير حكومية عدة مدافعة عن حقوق المهاجرين واللاجئين.

ووُجِّهت إلى الناشطين تُهَم “تشكيل عصابة إجرامية” و”التسهيل غير القانوني لدخول مواطني دول أجنبية إلى اليونان”.

وقال رئيس المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة فاسيليس باباثاناسيو، إن “جميع المتهمين بُرِّئوا من التهم الموجهة إليهم” لأن هدفهم لم يكن “ارتكاب أفعال إجرامية، بل تقديم العون الإنساني”.

ولاحظت وكالة فرانس برس أن سارة مارديني البالغة اليوم 30 عاما والمقيمة كلاجئة في ألمانيا منذ عام 2015 مع عائلتها، حضرت جلسة مساء الخميس، وكذلك الألماني-الايرلندي شون بايندر المتهم معها.

واكتسبت سارة مارديني وشقيقتها يسرى اللتان كانتا سباحتين بارزتين في سوريا، شهرة واسعة بعد إنقاذهما لاجئين من الغرق بينما كانتا تحاولان بنفسيهما رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر من تركيا إلى اليونان عام 2015.

وانتقلت الأختان لاحقا إلى برلين، وانتشرت قصتهما في كل أنحاء العالم، وألهمت فيلم “ذي سويمرز” (2022) المتاح على “نتفليكس”.

وكانت هذه المحاكمة الثانية لهؤلاء المنقذين المتطوعين في اليونان، بعدما بُرِّئوا عام 2023 من تهم أخرى مرتبطة بعملهم الإنساني، أبرزها “التجسس”.

وأُوقفت سارة مارديني في آب/أغسطس 2018 بينما كانت تعمل متطوعة لدى منظمة “إيرسي” غير الحكومية في جزيرة ليسبوس التي شهدت تدفق مئات الآلاف من اللاجئين ولا سيما السوريين في ظروف مأساوية عامي 2015 و2016.

وأمضت مارديني ثلاثة أشهر في السجن في اليونان.

ستر-هخك/ب ح/ع ش