القواعد الأوروبية في شأن الشاحن الموحّد للأجهزة الإلكترونية دخلت حيّز التنفيذ

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دخلت حيّز التنفيذ السبت قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض تزويد كل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة نوع شاحن موحدا، ورأت بروكسل أن هذا التغيير سيؤدي إلى خفض الأكلاف والحدّ من الإهدار.

وأصبح المصنعون ملزمين من الآن فصاعدا توفير شاحن ذي منفذ “يو إس بي- سي” USB-C لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تباع في دول الاتحاد السبع والعشرين.

وأعلن البرلمان الأوروبي في منشور عبر منصة “إكس” أن “كل الهواتف المحمولة الجديدة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس ومكبرات الصوت ولوحات المفاتيح وسواها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى المباعة في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تُجهّز اعتبارا من اليوم بمنفذ شحن +يو إس بي+ من النوع +سي+”.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن قاعدة الشاحن الموحّد ستساهم في تبسيط حياة الأوروبيين والإقلال من الأكلاف المترتبة على المستهلكين من خلال تمكينهم من شراء جهاز جديد من دون شاحن جديد. وتوقع الاتحاد أيضا أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحدّ من عدد أجهزة الشحن القديمة.

وأُقِرَّ القانون للمرة الأولى عام 2022 بعد مواجهة مع شركة “آبل” الأميركية العملاقة للتكنولوجيا. وأُعطيَت الشركات مهلة حتى 28 كانون الأول/ديسمبر من هذه السنة لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.

وأُعطِيَت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضا مهلة إضافية تنتهي في مطلع سنة 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.

وتستخدم معظم الأجهزة هذه الشواحن أصلا، لكنّ شركة “آبل” أعربت عن اعتراضها، إذ اعتبرت عام 2021 أن “هذا القانون يخنق الابتكار”، ولكن بحلول أيلول/سبتمبر 2023، اعتمدت المنفذ الجديد لشحن الهواتف.

ويمكن لمنافذ “يو إس بي-سي” أن تشحن بما يصل إلى مئة واط، وأن تنقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 جيغابت في الثانية، ويمكن استخدامها لوصل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.

وأشارت المفوضية الأوروبية عند إقرار القانون الى أن المستهلكين الأوروبيين يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 200 مليون يورو (208 ملايين دولار) سنويا، كذلك توقعت أن تتقلص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بواقع نحو ألف طن كل عام في الاتحاد الأوروبي.

وكتبت المفوضية الأوروبية على منصة “إكس” السبت: “لقد حان وقت الشاحن”. وأضافت: “هذا يعني تكنولوجيا شحن أفضل، والحدّ من النفايات الإلكترونية، ومن المتاعب في العثور على أجهزة الشحن التي تحتاجونها”.

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