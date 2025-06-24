القيادة العسكرية الإيرانية: الضربات الإسرائيلية استمرت حتى 9 صباحا

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دبي (رويترز) – نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي قوله إن إسرائيل شنت غارات جوية على إيران على ثلاث مراحل حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

كان التلفزيون الرسمي ذكر في وقت سابق أن وقف إطلاق النار سيسري في إيران ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد “للرد الحاسم” على أي تجدد للهجمات.