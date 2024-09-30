الكرملين: خطر اندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط “مرتفع للغاية” بعد مقتل نصر الله

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موسكو (رويترز) – ندد الكرملين يوم الاثنين بمقتل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية يوم الجمعة، وقال إن خطر اندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط “مرتفع للغاية”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “روسيا تدين مثل هذه الأفعال، ونعتقد أنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في المنطقة”.

وأضاف “الأهم هو أن القصف العشوائي للمناطق السكنية في لبنان يسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، مما سيؤدي حتما إلى كارثة إنسانية كما نرى في غزة”.

وأدى تكثيف الهجوم الإسرائيلي على حزب الله إلى تفاقم المخاوف الدولية إزاء خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط تشمل إيران التي تدعم كلا من جماعة حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مقتل نصر الله مطلع الأسبوع بأنه اغتيال سياسي، ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيان إسرائيل إلى وقف الأعمال القتالية في لبنان على الفور.