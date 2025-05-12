الكرملين يرفض “لغة الإنذارات” بخصوص أيّ هدنة مع أوكرانيا

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رفض الكرملين الإثنين “لغة الإنذارات” المعتمدة من كييف وحلفائها لأوروبيين لحضّ روسيا على وقف إطلاق النار لثلاثين يوما في أوكرانيا قبل مباحثات سلام، من دون الردّ على مقترح الرئيس الأوكراني لقاء نظيره الروسي “شخصيا” الخميس في إسطنبول.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية إن “لغة الإنذارات غير مقبولة لموسكو وغير لائقة. ولا يجوز مخاطبة روسيا بهذه الطريقة”.

وأكّد “نحن مستعدّون للبحث بجدّية عن سبل التسوية السلمية على المدى الطويل”، من دون الردّ على مقترح الرئيس الأوكراني الاجتماع “شخصيا” بنظيره الروسي في إسطنبول.

وردّا على سؤال حول أعضاء الوفد الروسي في إسطنبول، أجاب بيسكوف “قلت كلّ ما يجب” رافضا التعليق على الموضوع.

من جانبه أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه يفكر في السفر إلى تركيا الخميس.

وفي نهاية الأسبوع، طالبت كييف والدول الأوروبية الحليفة لها بوقف لإطلاق النار “شامل وغير مشروط” لثلاثين يوما اعتبارا من الإثنين، كشرط مسبق لعقد محادثات سلام مباشرة بين الروس والأوكرانيين في تركيا، كما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت كبيرة المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس “لا بدّ من وقف لإطلاق النار للخوض في مباحثات سلام”، محذّرة من “ألاعيب” روسيا.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا في هذا الخصوص مع زيلينكسي و”الزملاء الأوروبيين” بعد ظهر الإثنين.

وتواصلت الهجمات الروسية على أوكرانيا ليلا، كما هي الحال يوميا تقريبا منذ اندلاع الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 في نزاع أودى بحياة عشرات أو حتّى مئات الآلاف من المدنيين من الجانبين.

وأعلن سلاح الجوّ الأوكراني أن روسيا “شنّت هجوما بواسطة 108 مسيّرات من نوع شاهد وأنواع أخرى” ليل الأحد الإثنين، تمّ إسقاط 55 منها على الأقلّ.

ولم يُعلن عن أيّ هجوم صاروخي. ويشكّل إحجام روسيا عن شنّ هذا النوع من الهجمات أمرا نادرا في النزاع المستمرّ منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وصباح الإثنين، أسفرت مسيّرة روسية عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بعد استهدافها مركبة تابعة لشركة توفّر خدمات أساسية في منطقة سومي (شمال شرق)، بحسب السلطات.

وأبلغت شركة السكك الحديد الأوكرانية في بيان عن هجوم طال قطارا للسلع في الشرق، مندّدة بـ”تجاهل” روسيا التي تحتلّ حوالى 20 % من الأراضي الأوكرانية لدعوات وقف إطلاق النار.

وفي الجزء الذي تحتلّه روسيا في منطقة خيرسون (الجنوب)، أودت ضربات بمسيّرات أوكرانية بحياة أربعة مدنيين في بلدة تشيلبوردا، وفق ما أفاد الإثنين المسؤول المحلّي المعيّن من موسكو فلاديمير سالتو.

– تطوّرات متسارعة –

وعلى الجبهة الدبلوماسية، تسارعت وتيرة التطوّرات بشكل غير متوقّع في الأيام الأخيرة، في وقت بدت فيه المفاوضات غير المباشرة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب متعثّرة.

وفي استعراض نادر لوحدة الصفّ الغربي السبت، وجّهت أوكرانيا والدول الأوروبية الحليفة لها بالتشاور مع الولايات المتحدة إنذارا لروسيا بوقف إطلاق النار لثلاثين يوما، تحت طائلة فرض “عقوبات هائلة” على موسكو في حال رفضها الامتثال له.

وتجاهل الرئيس الروسي هذا لإنذار، مقترحا بدوره مفاوضات “مباشرة” و”بلا شروط مسبقة” بين كييف وموسكو اعتبارا من الخميس في مدينة إسطنبول التركية.

وستكون هذه المحادثات في حال حصولها أولى المفاوضات المباشرة بين البلدين منذ الأشهر الأولى للنزاع في 2022 عندما عقد الطرفان سلسلة من الاجتماعات الثنائية بجزء منها في إسطنبول لم تفض إلى نتائج تذكر.

وردّ الرئيس الأوكراني بدعوة نظيره الروسي إلى لقائه “شخصيا” الخميس في إسطنبول. ولم يصدر بعد ردّ من الكرملين على هذه الدعوة.

واشترطت كييف والدول الحليفة لها وقفا لإطلاق النار لعقد هذه المفاوضات المباشرة.

واعتبر عالم السياسة الأوكراني فولوديمير فيسينكو هذه الدعوة مناورة “تكتيكية” لمحاولة حشر بوتين في مسار المفاوضات.

وهو قال “في حال رفض بوتين، فهذا يعني أنه لا يريد التفاوض وقد يبدو بوتين فاشلا في نظر ترامب” الذي يعتبره المحلّل السياسي “قوّة الدفع الرئيسية” في هذه المفاوضات.

– “الأسباب الجذرية للنزاع” –

ويبدو أن بوتين الذي ما زال يطالب باستسلام أوكرانيا وتخلّيها عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاعتراف بضمّ روسيا لمناطق أوكرانية يقف موقفا مختلفا مدعوما من التقدّم الذي يحرزه جيشه في الميدان.

وفي منطقة دونيتسك الشرقية، أعلن الجيش الروسي عن سيطرته على بلدة كوتلياريفكا.

وفي مدينة بيليستكي الصغيرة القريبة من الجبهة في المنطقة عينها، لم تخف أليونا وآلا تأييدهما للقاء بين بوتين وزيلينسكي.

وقالت أليونا لوكالة فرانس برس “يجدر بهما القيام بذلك، لأنه لا يمكن للحرب أن تستمرّ إلى الأبد”.

و”لم يستبعد” بوتين في مؤتمره الصحافي ليل السبت الأحد مناقشة فكرة وقف إطلاق النار خلال المحادثات التي ينبغي أن تركّز في نظره على “الأسباب الجذرية للنزاع”.

ويطالب بوتين، بالإضافة إلى نيّته “نزع السلاح” في أوكرانيا، بإعادة هيكلة البنية الأمنية في أوروبا، باعتبار أن اقتراب الناتو من الحدود الروسية يشكّل تهديدا وجوديا لبلده.

وقالت كايا كالاس الإثنين “لا بدّ من ممارسة ضغوطات على روسيا لأنها تقوم بألعوبة”.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانبه الأحد أن من شأن اللقاء في تركيا الخميس أن “يسمح على الأقلّ بمعرفة إن كان من الممكن التوصّل إلى اتفاق. وإن لم يكن الأمر كذلك، ستعرف أوروبا والولايات المتحدة واقع الحال وستتحرّكان على هذا الأساس”.

وحضّت تركيا الطرفين على الاجتماع “في أسرع وقت ممكن”.

وإثر اجتماع في لندن حول الحرب في أوكرانيا على مستوى وزراء الخارجية، طالبت ستة بلدان أوروبية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي موسكو بإحراز تقدّم في مسار المفاوضات “بلا تأخير”.

بور/م ن/ص ك