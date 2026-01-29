الكنيست يوافق مبدئيا على موازنة 2026 ويجنب نتنياهو انتخابات مبكرة

القدس 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – أقر الكنيست الإسرائيلي مبدئيا اليوم الخميس مشروع موازنة عام 2026، مما يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متنفسا سياسيا مؤقتا يجنبه احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وصوت النواب بأغلبية 62 صوتا مقابل 55 لصالح الموازنة، التي تبلغ قيمتها 662 مليار شيقل (214.43 مليار دولار) في المجمل، باستثناء خدمة الدين، وتحدد سقف عجز الموازنة عند 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ولا يزال أمام الحكومة الائتلافية برئاسة نتنياهو طريق صعب لنيل الموافقة النهائية على الموازنة والخطة الاقتصادية المصاحبة لها في ظل تنامي حالة الاستقطاب داخلها. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجب إقرار الموازنة بحلول نهاية مارس آذار وإلا سيُحل البرلمان تلقائيا وتجرى انتخابات مبكرة.

ويتصاعد التوتر داخل الحكومة منذ أكثر من عامين بسبب خلافات تتعلق بالحرب في غزة واتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول ومطالب أحزاب يهودية متطرفة بإصدار تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

ولم يصوت بعض المشرعين من اليهود المتزمتين دينيا لصالح الموازنة لأنه لم يتم إقرار مشروع قانون التجنيد العسكري حتى الآن.

ويطالب شركاء آخرون لنتنياهو في الحكومة الائتلافية اليمينية إلى جانب أحزاب معارضة بأن يؤدي الرجال من اليهود المتزمتين الخدمة العسكرية، خاصة بعد القتال الذي استمر في غزة ولبنان على مدى عامين وأسفر عن مقتل ألف جندي إسرائيلي تقريبا.

(الدولار = 3.0872 شيقل)

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)