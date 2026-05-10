The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الكويت: التعامل مع مسيرات معادية في المجال الجوي

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 10 مايو أيار (رويترز) – قال الجيش الكويتي اليوم الأحد إنه رصد عددا من الطائرات المسيرة المعادية في المجال الجوي وتعامل معها، وذلك في أحدث واقعة من نوعها في أعقاب إطلاق طائرات مسيرة عبر الحدود على صلة بحرب إيران.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان بأن القوات المسلحة “رصدت فجر اليوم عددا من المسيرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة”.

كان الجيش الكويتي ذكر في 25 أبريل نيسان أن طائرتين مسيرتين انطلقتا من العراق استهدفتا موقعين حدوديين في الشمال مما تسبب في وقوع أضرار.

وتعاملت الدفاعات الجوية الكويتية أيضا مع موجة من الطائرات المسيرة الإيرانية في الثامن من أبريل نيسان استهدفت بنية تحتية حيوية.

ورغم انخفاض حدة الأعمال القتالية خلال النزاع بشكل ملحوظ منذ سريان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أبريل نيسان، جرى إطلاق طائرات مسيرة من العراق باتجاه دول خليجية، من بينها السعودية والكويت.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد أميرة زهران وسلمى نجم وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية