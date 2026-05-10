الكويت: التعامل مع مسيرات معادية في المجال الجوي

دبي 10 مايو أيار (رويترز) – قال الجيش الكويتي اليوم الأحد إنه رصد عددا من الطائرات المسيرة المعادية في المجال الجوي وتعامل معها، وذلك في أحدث واقعة من نوعها في أعقاب إطلاق طائرات مسيرة عبر الحدود على صلة بحرب إيران.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان بأن القوات المسلحة “رصدت فجر اليوم عددا من المسيرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة”.

كان الجيش الكويتي ذكر في 25 أبريل نيسان أن طائرتين مسيرتين انطلقتا من العراق استهدفتا موقعين حدوديين في الشمال مما تسبب في وقوع أضرار.

وتعاملت الدفاعات الجوية الكويتية أيضا مع موجة من الطائرات المسيرة الإيرانية في الثامن من أبريل نيسان استهدفت بنية تحتية حيوية.

ورغم انخفاض حدة الأعمال القتالية خلال النزاع بشكل ملحوظ منذ سريان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أبريل نيسان، جرى إطلاق طائرات مسيرة من العراق باتجاه دول خليجية، من بينها السعودية والكويت.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد أميرة زهران وسلمى نجم وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)