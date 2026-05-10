الكويت: رصد مسيرات معادية في المجال الجوي

دبي 10 مايو أيار (رويترز) – قال الجيش الكويتي اليوم الأحد إنه رصد عددا من الطائرات المسيرة المعادية في المجال الجوي وتعامل معها، بما شكل أول واقعة من نوعها منذ سريان وقف إطلاق نار في حرب إيران في أبريل نيسان.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان بأن القوات المسلحة “رصدت فجر اليوم عددا من المسيرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة”.

وقبل أيام، تعاملت الدفاعات الجوية في الإمارات مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة أطلقتهم إيران مما أسفر عن إصابة ثلاثة.

وقالت الكويت من قبل إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع صواريخ وطائرات مسيرة خلال الحرب بما شمل موجة من الطائرات المسيرة التي استهدفت بنية تحتية حيوية في الثامن من أبريل نيسان.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد أميرة زهران وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

