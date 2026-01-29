اللجنة الأولمبية الدولية تعرب عن قلقها بشأن الرياضيين الإيرانيين وسط الاضطرابات

29 يناير كانون الثاني (خدمة رويترز الرياضية العربية) – أعربت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس عن قلقها بشأن سلامة الرياضيين الإيرانيين في ظل تصاعد الاضطرابات في البلاد، قائلة إنها لا تزال على اتصال مع المجتمع الأولمبي الإيراني.

وقالت مصادر لرويترز إن قوات أمن إيرانية ترتدي ملابس مدنية اعتقلت آلاف الأشخاص في حملة اعتقالات جماعية وترهيب لردع المزيد من الاحتجاجات بعد قمعها لأعنف اضطرابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وبدأت الاحتجاجات على نطاق محدود الشهر الماضي في سوق بازار طهران الكبير بعد أن أطلقت صعوبات اقتصادية العنان للتعبير عن مظالم أوسع نطاقا كانت مكبوتة لفترة طويلة، وسرعان ما تصاعدت إلى أخطر تهديد وجودي للمؤسسة الشيعية الحاكمة في إيران منذ ما يقرب من خمسة عقود مع مطالبة المحتجين بتنحي رجال الدين عن السلطة.

وقطعت السلطات خدمة الإنترنت وقمعت الاضطرابات بقوة ساحقة، قالت منظمات حقوقية إنها أسقطت الآلاف القتلى. وتُحمل طهران مسؤولية أعمال العنف “لإرهابيين مسلحين” مرتبطين بإسرائيل والولايات المتحدة.

وبلغ عدد القتلى لأحدث حصيلة لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة 6373 شخصا. وبلغ عدد المعتقلين 42486 شخصا، وفقًا لوكالة (هرانا).

وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية لرويترز في بيان، بدعم من رابطة الاتحادات الأولمبية الصيفية والشتوية، عن قلقها إزاء الوضع الذي يواجهه الرياضيون الإيرانيون.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية “في الوقت الحالي، نحن قلقون بشكل خاص بشأن وضع الرياضيين الإيرانيين المتأثرين بالأحداث التي تشهدها بلادهم – كما أننا قلقون بشأن جميع الرياضيين الذين يواجهون الصراعات والمآسي في أماكن أخرى من العالم.

“لسوء الحظ، يتم لفت انتباهنا إلى هذه المواقف بشكل أكثر انتظاما بسبب العالم الذي نعيش فيه والذي يتزايد انقساما. علينا أن نكون واقعيين بشأن قدرة اللجنة الأولمبية الدولية على التأثير المباشر في الشؤون العالمية والوطنية.

“في الوقت نفسه، سنواصل العمل مع شركائنا المعنيين بالألعاب الأولمبية لمساعدتهم حيثما أمكننا ذلك، وفي أغلب الأحيان من خلال الدبلوماسية الرياضية الهادئة”.

وأفادت قناة إيران الدولية، وهي قناة تلفزيونية فضائية باللغة الفارسية ووكالة أنباء رقمية متعددة اللغات مقرها لندن، الأسبوع الماضي بأن مصارعا يبلغ من العمر 19 عاما، يدعى شهاب فالاهبور، قُتل على يد قوات الأمن خلال مظاهرات في مدينة أنديمشك جنوب غرب البلاد.

وقال الاتحاد الدولي للمصارعة إنه تلقى أيضا بلاغات بشأن مخاوف تتعلق بسلامة عدد من المصارعين الإيرانيين.__PRESENT

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)