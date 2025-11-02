المئات في جنوب لبنان يشيّعون عناصر من حزب الله قُضوا بغارات إسرائيلية

شيّع المئات في مدينة النبطية بجنوب لبنان الأحد، خمسة من عناصر حزب الله قضوا في ضربات إسرائيلية خلال اليومين الأخيرين، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، في وقت حذّرت إسرائيل من احتمال تكثيف هجماتها على الحزب المدعوم من إيران.

وقتل أربعة أشخاص السبت بضربة إسرائيلية في بلدة كفررمان بقضاء النبطية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنهم ينتمون إلى “قوة الرضوان”، وهي قوات النخبة في حزب الله.

وجاءت هذه الغارة غداة إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل “مسؤول الدعم اللوجستي” في قوة الرضوان في ضربة استهدفت المنطقة نفسها، وقال إنها أصابت عنصرا كان يحاول إعادة بناء بنى تحتية عسكرية للحزب في جنوب لبنان.

وبحسب مراسل فرانس برس، تجمع المئات في النبطية للمشاركة في تشييع العناصر الخمسة الذين لُفّت نعوشهم برايات الحزب الصفراء، فيما كانوا محاطين بشبان يرتدون الزي العسكري.

وألقى المشيعون الورود على النعوش وهتفوا “الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا”، كما رفع بعض المشاركين صور أقارب لهم قُتلوا في هجمات إسرائيلية.

وقالت رنا حامد والدة أحد العناصر المشيّعين لفرانس برس “هذه ضريبة يدفعها الجنوب بشكل يومي، ونحن نعرف أن إسرائيل هي عدوة منذ عشرات السنين”.

وكان حزب الله بدأ إطلاق صواريخ على إسرائيل عقب اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أشعل نزاعا استمر لأكثر من عام تخللته حرب مفتوحة استمرت شهرين قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار العام الماضي.

وفي أيلول/سبتمبر 2024، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله إلى جانب العديد من كبار قادته الذين قضوا خلال الحرب.

ولكن إسرائيل لم تتوقف مذاك عن تنفيذ غارات جوية في لبنان تقول إنها تستهدف مواقع حزب الله وعناصره. وكثّفت هجماتها في الأيام الأخيرة.

ومنذ وقف إطلاق النار، كثّفت الولايات المتحدة الضغط على السلطات اللبنانية لنزع سلاح الحزب، وهي خطة عارضها الحزب وحلفاؤه.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد من أن الدولة العبرية قد تكثّف هجماتها ضد حزب الله، متهما الرئيس اللبناني جوزاف عون بأنه “يماطل”.

وكان الرئيس اللبناني اتّهم إسرائيل الجمعة بالرد على دعوته للتفاوض بمزيد من الغارات.

