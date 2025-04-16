المالديف تحظر دخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي احتجاجا على حرب غزة

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كولومبو (رويترز) – قال مكتب الرئيس في جزر المالديف يوم الأربعاء إن الدولة حظرت دخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي إلى أراضيها، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في الحرب بقطاع غزة، وهو اتهام دأبت إسرائيل على نفيه.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس محمد معز إنه صادَق على تعديل في قانون الهجرة في البلاد بعد أن أقره البرلمان يوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن التعديل يُدخل بندا جديدا على قانون الهجرة، يحظر صراحة دخول الزوار الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى المالديف.

وقال البيان “يعكس التصديق موقف الحكومة الحازم ردا على الفظائع المتواصلة والإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية ولا المكتب القنصلي الإسرائيلي في كولومبو بعد على طلبات التعليق.

وترفض إسرائيل دوما أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أدى إلى اندلاع الحرب.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في تقرير صدر في ديسمبر كانون الأول الماضي، وهي اتهامات نفتها إسرائيل.

وأطلق رئيس جزر المالديف أولا الدعوة إلى حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية في يونيو حزيران 2024 بعد توصية من مجلس الوزراء، مما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى تنبيه الإسرائيليين لتجنب زيارة الأرخبيل المشهور بشواطئه البكر ومنتجعاته الفخمة.

والسياحة محرك رئيسي لاقتصاد المالديف، وتشير بيانات حكومية إلى أن السياحة تمثل 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل، إذ حققت دخلا بلغ 5.6 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع جزر المالديف أن يبلغ الدخل من السياحة نحو خمسة مليارات دولار هذا العام.