المحافظون يتصدرون نتائج الانتخابات التشريعية في بلغاريا دون حصد غالبية

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تصدّر المحافظون بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في بلغاريا، لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن التحالفات المحتملة لتشكيل حكومة مستقرة، بعد سبع انتخابات خلال ثلاث سنوات ونصف السنة.

وعلى غرار الانتخابات الأخيرة التي جرت في حزيران/يونيو، احتل حزب غيرب المركز الأول مع 26% من الأصوات متقدما على الليبراليين المؤيدين لأوروبا (15%) والقوميين الموالين لروسيا في حزب فايراجدان (13%)، وفقا لاستبيان عند الخروج من مراكز الاقتراع.

وتتعاقب الانتخابات وتتشابه في أفقر بلدان الاتحاد الأوروبي، بعد تبدد رياح التغيير التي اجتاحت بلغاريا في صيف 2020 على وقع تظاهرات ضد الفساد معارضة للمحافظين.

ولدى وصوله للإدلاء بصوته قال بوريسوف “إن الناس يريدون حكومة واستقرارا وأمنا”.

لكنه قد لا يجد مرة جديدة حلفاء لتشكيل غالبية في برلمان شديد الانقسام والتشرذم وحيث يتعين تمثيل من سبعة إلى تسعة أحزاب.

وأعلن كيريل بيتكوف، رئيس الوزراء الليبرالي السابق والمؤيد لأوروبا، المعروف بتشدّده في “مكافحة الفساد”، خلال حملته رفضه التحالف مع هذا السياسي المخضرم.

– “دون تدخل خارجي” –

وارتفعت نسبة المشاركة بشكل طفيف لتبلغ 35% قبل ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع في حين أدلى 34% فقط من الناخبين بأصواتهم قبل خمسة أشهر، في أدنى نسبة مشاركة تسجل منذ سقوط الشيوعية قبل 35 عاما.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من 60% من السكان يعتبرون الوضع “مقلقا للغاية”.

ومع هذه الأزمة السياسية غير المسبوقة في البلاد منذ 1989، يرسخ قوميو حزب فايراجدان (النهضة) موقعهم بشكل ثابت في المشهد السياسي.

وقال الرئيس البلغاري كوستادين كوستادينوف “يجب أن تظل بلغاريا دولة مستقلة دون تدخل أجنبي”، في إشارة إلى بروكسل وواشنطن.

ويمكن لحزب فايراجدان الذي حافظ على حضور قوي خلال الحملة، التسلح أمام ناخبيه بإقرار البرلمان هذا الصيف قانونا طرحه ضد “الدعاية” المراعية لمجتمع الميم في المدارس، مستوحى مباشرة من روسيا.

وإن كانت بلغاريا عضو في الحلف الأطلسي، إلا أنها تبقى قريبة جدا من روسيا وتنتشر فيها المواقع الإلكترونية المؤيدة للكرملين.

وعلق دوبرومير جيفكوف مدير معهد ماركت لينكس متحدثا لوكالة فرانس برس أن “نفوذ فايراجدان يزداد إلى حد يجعل الحزب شريكا محتملا لغيرب”.

– العامل الأميركي –

وإن كان بوريسوف الذي أيد القانون المثير للجدل فتح الباب لحصول تقارب، إلا أنه أقر في الوقت نفسه بأن “الشركاء في بروكسل وواشنطن لن يسمحوا” بمثل هذا السيناريو.

وهو حرص على الدوام حين كان في الحكم على مراعاة موسكو، مع احترام مواقف الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.

ورغم أن بوريسوف اصطف بصورة واضحة بجانب موسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن جيفكوف لفت إلى أن الموقف قد يتغير في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأوضح أن فوز الرئيس السابق و”تساهله حيال أخطاء الفساد” قد تدفع باتجاه تشكيل ائتلاف بين غيرب والقطب الإعلامي السابق النائب ديليان بيفسكي المستهدف بعقوبات أميركية وبريطانية.

وحل النائب السابق البالغ 44 عاما والذي يقود فصيلا منشقا داخل حزب الأقلية التركية “حركة الحقوق والحريات”، رابعا مع نحو 10% من الأصوات.

في وقت تحذر المعارضة من مخاطر حصول عمليات تزوير، أطلقت النيابة العامة مئات التحقيقات قبل الانتخابات. وتم توقيف أكثر من 70 شخصا يشتبه في قيامهم بشراء الأصوات، لا سيما في المناطق التي يوجد بها ناخبون كثر لـ”حركة الحقوق والحريات”.

وأدى الانكماش الاقتصادي الذي يثير قلق المستثمرين الأجانب إلى تعليق الإصلاحات ضد الفساد وتدابير الانتقال في مجال الطاقة، ما يطرح شكوكا حول تلقي دفعات أوروبية بمليارات الدولارات.

كما تسبب الوضع بإرجاء انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو ودخولها الكامل إلى فضاء شينغن.

وما يزيد من حدة الأزمة المالية كلفة تنظيم الانتخابات التي تخطت 300 مليون يورو لعمليات الاقتراع السبع.

دس/دص-ريم/ود