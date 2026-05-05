المشتبه فيه في حادثة دهس بألمانيا كان يعاني اضطرابات نفسية (إعلام)

أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء بأن رجلا يُشتبه في أنه دهس عمدا بسيارته حشدا من الناس في وسط مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين، خضع مؤخرا لعلاج من اضطرابات نفسية.

وبحسب التقارير، فإن المشتبه فيه، وهو مواطن ألماني يبلغ 33 عاما، قاد سيارته بسرعة كبيرة الاثنين في أحد الشوارع الرئيسة المخصصة للمشاة في البلدة القديمة، ما أدى إلى مقتل امرأة تبلغ 63 عاما ورجل يبلغ 77 عاما، وإصابة آخرين.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة سلسلة هجمات دهس صدمت الرأي العام، لاسيما الهجوم الذي وقع في برلين في العام 2016، حين قاد تونسي شاحنة نحو حشد في سوق لعيد الميلاد ما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

وفي العام 2024، شهدت مدينة ماغدبورغ هجوما مماثلا خلال سوق لعيد الميلاد، نفذه سعودي يتبنى أفكارا معادية للإسلام، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300.

وأُلقي القبض على المشتبه فيه في موقع الحادثة، فيما قال مسؤولون إنهم لا يعتقدون بوجود دافع سياسي أو ديني وراءها.

وفي حين لم تُعلّق السلطات مباشرة على حالته النفسية، أفادت صحيفة “بيلد” وهيئة البث المحلية (إم دي آر) بأنه كان يتلقّى علاجا في مركز للصحة النفسية.

وبحسب “بيلد”، فإن الرجل قرّر الدخول طوعا إلى المركز، إلى أن طُلب منه المغادرة الأحد بسبب سلوكه العدواني تجاه مرضى آخرين.

ولم يتضح، وفق الصحيفة، ما إذا كانت المؤسسة قد أبلغت الشرطة قبل الإفراج عنه، وهو إجراء مطلوب في الحالات التي يمكن أن يشكّل فيها المريض خطرا محتملا.

