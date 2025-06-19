The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المعارضة الإيرانية المنقسمة تستشعر لحظتها الحاسمة لكن نشطاء لا يزالون حذرين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من باريسا حافظي

دبي – ترى جماعات المعارضة الإيرانية المنقسمة أن لحظتها الحاسمة قد تكون قريبة لكن النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات سابقة يقولون إنهم غير مستعدين لاضطرابات جماهيرية حتى ضد نظام يكرهونه في ظل تعرض بلادهم للهجوم.

ويحث معارضو الجمهورية الإسلامية في المنفى، وهم أنفسهم منقسمون بشدة، على التظاهر في الشوارع. وفي المناطق الحدودية، تبدو الجماعات الانفصالية من الأكراد والبلوش مستعدة للانتفاض في ظل الضربات الإسرائيلية التي تستهدف أجهزة الأمن الإيرانية.

وفي حين تبدو الجمهورية الإسلامية أضعف مما كانت عليه في أي وقت مضى تقريبا منذ ثورة 1979، فإن أي تحد مباشر لحكمها المستمر منذ 46 عاما سيتطلب على الأرجح شكلا من أشكال الانتفاضة الشعبية.

وسواء كانت مثل هذه الانتفاضة محتملة، أو وشيكة، فهي مسألة خلافية.

وقال رضا بهلوي، نجل الشاه الراحل والمقيم في الولايات المتحدة، في مقابلات إعلامية هذا الأسبوع إنه يريد قيادة عملية انتقال سياسي معلنا أنها أفضل فرصة للإطاحة بالجمهورية الإسلامية منذ أربعة عقود، وقال “هذه لحظتنا التاريخية”.

ومن المؤكد أن تغيير النظام هو أحد أهداف الحرب بالنسبة لإسرائيل، إذ خاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإيرانيين قائلا “نحن أيضا نمهد لكم الطريق لتحقيق حريتكم”.

وفي ظل نظام حكم أتقن منذ زمن قمع المظاهر العلنية للمعارضة، هناك مؤشرات على استعداده لمواجهة الاحتجاجات.

وقال محمد أمين، وهو عضو في ميليشيا الباسيج التي غالبا ما يتم نشرها ضد المتظاهرين، إن وحدته في منطقة قم وضعت في حالة تأهب لاستئصال الجواسيس الإسرائيليين وحماية الجمهورية الإسلامية.

وفي حين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت قيادات أمنية سحقت احتجاجات سابقة، قال نشطاء إنها تسببت أيضا في خوف واضطراب كبيرين لدى المواطنين وغضب تجاه السلطات الإيرانية وإسرائيل على حد سواء.

وقالت أتينا دايمي، وهي ناشطة بارزة قضت ست سنوات في السجن قبل أن تغادر إيران “كيف يفترض أن يخرج الناس إلى الشوارع؟ في مثل هذه الظروف المروعة، يركز الناس فقط على إنقاذ أنفسهم وعائلاتهم وحتى حيواناتهم الأليفة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
46 إعجاب
56 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية