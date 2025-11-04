المغرب يعلن 31 أكتوبر عطلة وطنية بمناسبة اعتماد خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية

الرباط (رويترز) – أعلن القصر الملكي المغربي يوم الثلاثاء أن يوم 31 أكتوبر تشرين الأول سيكون عطلة وطنية بدءا من العام المقبل بمناسبة اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

وينص القرار، الذي جرى اعتماده يوم الجمعة الماضي، على أن الحكم الذاتي الحقيقي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية قد يكون الحل “الأمثل” للصراع الدائر منذ 50 عاما بين المملكة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الإقليم.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)