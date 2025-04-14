المغنية الأميركية كايتي بيري نجمة رحلة فضائية نسائية بالكامل

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تنطلق المغنية الأميركية كايتي بيري الاثنين في رحلة قصيرة إلى الفضاء تضمّ نساء حصرا، وهي مغامرة توفرها شركة “بلو أوريجين” المملوكة للملياردير جيف بيزوس ومخصصة لقلة مختارة.

وخلال الرحلة، ستصل مغنية البوب الأميركية الشهيرة إلى ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر عبر صاروخ من شركة “بلو أوريجين” الفضائية.

وترافق بيري في الرحلة خمس نساء أخريات، بينهنّ لورين سانشيز، خطيبة بيزوس. ومن المقرر أن يقلع الصاروخ من غرب تكساس عند الساعة 8,30 صباحا بالتوقيت المحلي (13,30 بتوقيت غرينتش).

سينطلق الصاروخ الآلي بالكامل عموديا، قبل أن تنفصل الكبسولة خلال الطيران، ثم تعود إلى الأرض وتخفف سرعتها عن طريق مظلات ومحرك دفع خلفي.

ستكون هذه أول رحلة فضائية نسائية بالكامل، والرحلة المدارية المأهولة الحادية عشرة للشركة التي توفر منذ سنوات تجارب في السياحة الفضائية لم يُعلَن عن أسعارها، بفضل صاروخها “نيو شيبارد”.

خلال هذه التجربة التي تستغرق قرابة عشر دقائق، يعبر الركاب الستة خط كارمان الذي يُعتبر الحدّ الفاصل بين المجالين الأرضي والفضائي بحسب المعايير المعتمدة دوليا. وسيُسمح للركاب بأن يفكّوا أحزمة الأمان وينفصلوا عن مقاعدهم ليطفوا بضع لحظات في حالة انعدام الجاذبية.

– “إلهام” –

وفي مقابلة حديثة مع مجلة “إيل”، أوضحت كايتي بيري أنها تشارك في هذه المغامرة من أجل ابنتها دايزي، التي أنجبتها من الممثل البريطاني الشهير أورلاندو بلوم، “لتشجيعها على عدم وضع حدود لأحلامها مطلقا”.

وقالت صاحبة أغنية “كاليفورنيا غيرلز” التي حققت شهرة عالمية بفضل “آي كيسد ايه غيرل عام 2008 “متحمسة جدا لرؤية الإلهام والنور في عينيها عندما ترى الصاروخ ينطلق وتعود إلى المدرسة في اليوم التالي لتخبر أن أمها ذهبت إلى الفضاء”.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في انستغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت المغنية البالغة 40 عاما إنها ترى “علامات” في اسم الكبسولة الفضائية “تورتس” (“سلحفاة”) وشكلها المشابه “للريشة”، وهما لقبان أطلقتهما عليها والدتها.

وقالت “ليس ذلك من قبيل الصدفة”، مضيفة “أنا ممتنة جدا لهذه العلامات ولشعوري بأن هناك شيئا أكبر مني يقود المركبة”.

وسترافق المغنية خلال هذه الرحلة القصيرة منتجة الأفلام كيريان فلين، ومؤسسة منظمة غير حكومية ملتزمة بمكافحة العنف الجنسي هي أماندا نغوين، والعالمة السابقة في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) آيشا بوي، ومقدمة البرامج التلفزيونية غايل كينغ.

وسبق لشركة “بلو أوريجين” أن نقلت 52 شخصا إلى الفضاء، بينهم مشاهير آخرون مثل وليام شاتنر الذي أدى دور الكابتن كيرك في سلسلة “ستار تريك”. ويرمي اختيار هؤلاء المشاهير إلى الحفاظ على الاهتمام العام بهذه الرحلات، في ظل منافسة بين شركات خاصة كثيرة.

والشركة المنافسة الرئيسية لجيف بيزوس في هذا المجال هي “فيرجن غالاكتيك” التي توفر تجربة طيران دون مدارية مماثلة. لكن “بلو أوريجين” تطمح للوصول إلى أبعد من ذلك وترغب في أن تثبت مكانتها في سوق الرحلات المدارية والتنافس مع شركة “سبايس إكس” التابعة لإيلون ماسك.

في كانون الثاني/يناير، نجحت “بلو أوريجين” في إنجاز أول رحلة مدارية غير مأهولة لها، بفضل صاروخها “نيوغلين” الأقوى.

شا/رك/جك