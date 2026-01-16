The Swiss voice in the world since 1935
الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة أن الملك سلمان، البالغ من العمر 90 عاما، غادر مستشفى في الرياض اليوم الجمعة بعد إجراء فحوصات طبية، مضيفة أن النتائج كانت مطمئنة.

وكان الملك سلمان تلقى رعاية طبية بسبب التهاب في الرئة في 2024.

وبحسب الوكالة، ترأس الملك اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

ويقود الملك سلمان أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم وهي واحدة من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

(تغطية صحفية أحمد الإمام ويمنى إيهاب – إعداد محمود رضا مراد وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية)

