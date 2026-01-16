The Swiss voice in the world since 1935
الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء فحوص طبية

خرج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، البالغ 90 عاما، الجمعة من المستشفى بعد إجراء فحوص طبية جاءت “مطَمْئِنة”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الديوان الملكي.

وأفاد الديوان الملكي “غادر خادم الحرمين الشريفين اليوم الجمعة … مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مُطَمْئِنة”.

تولى الملك سلمان العرش عام 2015، وعيّن في 2017 وليا للعهد نجله محمد الذي يعدّ الحاكم الفعلي للبلاد.

ونادرا ما يتم التداول بالأخبار المتعلقة بصحة الملك الذي دخل المستشفى مرارا في الأعوام الماضية لإجراء عمليات جراحية وفحوص.

في عام 2024، ذكر الديوان الملكي أنه عانى التهابا في الرئة وتعافى منه.

وخضع في أيار/مايو 2022 لتنظير القولون وبقي لأكثر من أسبوع لإجراء فحوص أخرى و”بعض الوقت للراحة”، حسبما ذكرت حينها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما تم إدخاله إلى المستشفى في آذار/مارس 2022 لإجراء ما قالت وسائل الإعلام الرسمية إنها “فحوصات طبية ناجحة” ولتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

وقبلها بعامين، خضع العاهل السعودي لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

بور-اية/ح س-ص ك/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

