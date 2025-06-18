المواجهة بين إسرائيل وإيران متواصلة وترامب يدعو طهران إلى الاستسلام

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واصلت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الأربعاء لليلة السادسة على التوالي من المواجهة غير المسبوقة بين القوتين الإقليميتين، بعد ساعات من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران إلى “استسلام غير مشروط”.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده قادرة بسهولة على قتل المرشد الأعلى الإيراني في وقت تتزايد التكهنات عن إمكان تدخل واشنطن إلى جانب إسرائيل في المواجهة التي بدأتها الدولة العبرية الجمعة بهدف معلن هو منع إيران من الحصول على السلاح النووي.

بداية، حذّر الجيش الإيراني مساء الثلاثاء من هجمات “عقابية” وشيكة على إسرائيل ودعا سكان مدينتَي حيفا وتل أبيب إلى الإخلاء.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أصدرت القوات الإسرائيلية تحذيرا بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران. وقال مسؤول عسكري إن حوالى عشرة صواريخ بالستية أُطلقت من إيران واعترض معظمها.

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز فتاح-1، وفق التلفزيون الرسمي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيّرتين في منطقة البحر الميت فجر الأربعاء.

كذلك، أعلنت إسرائيل أنها نفّذت ضربات على طهران فجر الأربعاء، في حين نشرت وكالة “مهر” الإيرانية مقطع فيديو على إكس يُظهر انفجارات عدة في سماء العاصمة ليلا.

ولم يبلغ أي من الجانبين عن وقوع أضرار خلال الليلة السادسة من المواجهة.

– “استسلام غير شروط” –

وعقد دونالد ترامب الذي يقول إنه يفضّل حلا دبلوماسيا للصراع الإسرائيلي-الإيراني، اجتماعا لمجلس الأمن الأميركي الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

كما شدد الرئيس الأميركي الذي أعادت بلاده إطلاق المفاوضات مع طهران في نيسان/أبريل الماضي بشأن برنامجها النووي، لهجته تجاه طهران إلى درجة أنه هدد باغتيال المرشد الأعلى الإيراني.

وأطلق ترامب سلسلة منشورات بشأن إيران على منصة تروث سوشال جاء فيها “نعرف بالتحديد أين يختبئ المدعو +المرشد الأعلى+. هو هدف سهل، لكنه في مأمن هناك. لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي”.

وأضاف “لكننا لا نريد أن تُطلق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأميركيين. صبرنا يقترب من النفاد”، قبل أن ينشر في وقت لاحق رسالة جاء فيها “استسلام غير مشروط!”.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتبر الاثنين أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي من شأنه أن “يضع حدا للنزاع” بين الخصمين اللدودين، ودعا الإيرانيين إلى الانتفاضة، في حين حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من أن أي محاولة لتغيير النظام في طهران قد تؤدي إلى “فوضى”.

وعقب الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ الجمعة، قالت الولايات المتحدة إنها ستعزز “وضعيتها الدفاعية” في الشرق الأوسط وأرسلت حاملة الطائرات نيميتز إلى المنطقة.

كما أعلنت واشنطن الثلاثاء إغلاق سفارتها في القدس لأسباب أمنية حتى الجمعة، وطلبت من جميع موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم الاحتماء، وأنشأت مجموعة عمل الغرض منها مساعدة الرعايا الأميركيين في الشرق الأوسط.

– مقتل قيادي إيراني آخر –

وتعهدت إيران مواصلة ضرباتها على إسرائيل حتى توقف الأخيرة هجماتها.

وتشتبه الدول الغربية بأن ايران تسعى الى امتلاك قنبلة نووية. وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني. وتتمسك إسرائيل بالغموض بشان امتلاكها السلاح النووي، الا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تملك 90 رأسا نووية.

وإذا قرر دونالد ترامب إشراك بلاده في الصراع، فإن القنبلة الأميركية الخارقة للتحصينات “جي بي يو-57″، وهي القنبلة الوحيدة القادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية الموجودة في عمق الأرض، قد تشكل سلاحا استراتيجيا لذلك.

وتشنّ الدولة العبرية منذ فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران يشمل خصوصا مواقع عسكرية ونووية إيرانية. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية مئات المواقع وقتلت عددا من القادة العسكريين والعلماء النوويين. والثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم ليلا “مقر قيادة في قلب طهران” وقضى على علي شادماني، مشيرا الى أنه “رئيس أركان الحرب في ايران وأعلى قائد عسكري والأكثر قربا” إلى خامنئي.

وترد إيران بضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على أراضي الدولة العبرية.

وأدى التصعيد المتبادل الذي يثير مخاوف من نزاع إقليمي واسع، الى مقتل مدنيين في البلدين جراء استهداف مناطق مدنية وتدمير مبانٍ.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين، وفقا لحصيلة رسمية أصدرتها السلطات الإيرانية الأحد.

وفي إسرائيل، أسفرت الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عن مقتل 24 شخصا على الأقل، بحسب آخر حصيلة أوردها مكتب رئيس الوزراء الاثنين.

وتشكلت الثلاثاء طوابير طويلة أمام المخابز ومحطات الوقود في العاصمة الإيرانية حيث بقيت متاجر مفتوحة، بخلاف البازار الكبير.

بور-سغ-كاب/الح