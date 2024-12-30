الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ينمو بـ3,6% خلال النصف الأول من 2024 (وزير)

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أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2024 تشير إلى نمو وصلت نسبته إلى 3,6% على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأحد أنّ هذه النسبة “تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار”.

وأوضح الوزير المري أن “قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي “بالأسعار الثابتة” للدولة بلغت 879,6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3,6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4,4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%”.

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