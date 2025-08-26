النسخة “الأضخم” لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تنطلق في نهاية الشهر

afp_tickers

1دقيقة

تنطلق النسخة 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في 30 أب/أغسطس وتستمر حتى 7 أيلول/سبتمبر، ومن المنتظر أن تكون “الأضخم في تاريخ المعرض” منذ انطلاقته في 2003، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ويُنظم هذا الحدث تحت رعاية رئيس نادي صقاري الإمارات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ومن طرف مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، كما يُعد الأكبر من نوعه على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحسب “وام”.

وسيُقام داخل مركز أدنيك في أبوظبي، على مدى 9 أيام من الساعة 11 صباحا إلى العاشرة مساء. ويستقطب مشاركات محلية ودولية من شركات وعلامات تجارية متخصصة في 15 قطاعا متنوعا، وسيتم خلاله عرض أحدث المعدّات والتقنيات العالمية.

م ل/