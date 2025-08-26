The Swiss voice in the world since 1935
النسخة “الأضخم” لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تنطلق في نهاية الشهر

تنطلق النسخة 22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في 30 أب/أغسطس وتستمر حتى 7 أيلول/سبتمبر، ومن المنتظر أن تكون “الأضخم في تاريخ المعرض” منذ انطلاقته في 2003، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ويُنظم هذا الحدث تحت رعاية رئيس نادي صقاري الإمارات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ومن طرف مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، كما يُعد الأكبر من نوعه على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحسب “وام”.

وسيُقام داخل مركز أدنيك في أبوظبي، على مدى 9 أيام من الساعة 11 صباحا إلى العاشرة مساء. ويستقطب مشاركات محلية ودولية من شركات وعلامات تجارية متخصصة في 15 قطاعا متنوعا، وسيتم خلاله عرض أحدث المعدّات والتقنيات العالمية.

