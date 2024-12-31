النظام الصحي في غزة “على شفير الانهيار التام” بسبب الهجمات الإسرائيلية (الأمم المتحدة)

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خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر الثلاثاء إلى أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 على المستشفيات أو محيطها في قطاع غزة جعلت النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على “شفير الانهيار التام”.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أرفق بالتقرير إن “نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية”.

ولفت البيان إلى أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود جماعات مسلحة في المستشفيات في غزة “غامضة وفضفاضة”.

وجاء فيه أن “إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات. إلاّ أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا”.

وندّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن مستشفيات غزة قد تحوّلت إلى “مصيدة للموت”.

وقال “وكأنّ القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت”، مشدّدا على “أن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات”.

والإثنين، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحرب بين إسرائيل وحماس أدت إلى “تقويض” نظام الرعاية الصحية في شمال غزة، مشيرة إلى أن مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي “خرجا عن الخدمة تماما”.

ومنذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، تركز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، وتقول إن الهدف هو منع حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة.

ويومي الجمعة والسبت، شنت القوات الإسرائيلية غارة واسعة على مستشفى كمال عدوان.

وقال الجيش الإسرائيلي الأحد إن قواته قتلت نحو 20 مسلحا فلسطينيا واعتقلت “240 إرهابيا” في الغارة، واصفا إياها بأنها واحدة من “أكبر العمليات” التي أجراها في القطاع الفلسطيني.

وقالت منظمة الصحة العالمية من جهتها إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى خروج مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، عن الخدمة وإفراغه من المرضى والموظفين.

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل 1208 أشخاص غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل أكثر من 45500 شخص، غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.

رجم/لين-م ن/الح