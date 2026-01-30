النمو في منطقة اليورو تخطى التوقعات سنة 2025 رغم حرب ترامب التجارية

afp_tickers

2دقائق

واصل النمو في منطقة اليورو تحسّنه في 2025، وتخطى التوقعات ليسجّل 1,5%، بدفع من الأداء الجيّد المحقّق في نهاية العام في بلدان عدة، بالرغم من الاضطرابات التجارية الناجمة عن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتؤكد الأرقام الأولية التي نشرها مكتب الإحصاءات “يوروستات” الجمعة الانتعاش التدريجي في منطقة اليورو، بعد تراجع النمو إلى 0,4% سنة 2023، قبل ارتفاعه قليلا إلى 0,9% العام التالي.

وتخطّت نسبة النموّ المسجّلة في 2025 توقّعات الاقتصاديين الذين استشارتهم “بلومبرغ” والذين رجّحوا نموّا سنوي بواقع 1,4 %. وهي أتت أيضا أعلى من توقّعات المفوضية الأوروبية (1,3%).

والاتجاه هو عينه في الاتحاد الأوروبي بمجمله مع نموّ بلغ 1,6% في 2025، بفضل تقدّم متين سجّل في الربع الأخير (+0,4% بالمقارنة مع الربع السابق و+1,4% نسبة إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024).

ويعكس هذا الأداء نشاطا اقتصاديا أكثر دينامية من المتوقّع في نهاية العام.

ونشرت بلدان في منطقة اليورو الجمعة أرقام إجمالي ناتجها المحلي التي أتت أعلى من المتوقّع في الربع الأخير، ما انعكس زيادة بنسبة 0,3% على إجمالي الناتج المحلي في المنطقة في الربع الأخير من 2025 مقارنة بالربع الثالث من العام وتقدّما بـ 1,3 % مقارنة بالعام السابق، وفق “يوروستات”.

وشهد النشاط الاقتصادي اضطرابات كثيرة العام الماضي بسبب الحرب التجارية التي أطلق شرارتها ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025.

وتمّ التوصّل إلى اتفاق تجاري بين بروكسل وواشنطن في الصيف سمح بتهدئة الوضع بين الطرفين، وإن اضطر الاتحاد الأوروبي إلى قبول رسوم بنسبة 15% على صادراته إلى الولايات المتحدة.

فبو/م ن/كام