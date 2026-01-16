الهند تتطلع إلى إبرام اتفاقية تجارية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال الجمعة إن اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي ستكون “أهم اتفاقية على الإطلاق”، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان لتجاوز آخر النقاط العالقة.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد تدهور العلاقات بين نيودلهي وواشنطن إثر فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعرفات جمركية مرتفعة للضغط على الهند لوقف مشترياتها من النفط الروسي.

وكان مسؤولو التجارة في الاتحاد الأوروبي والهند قد أعلنوا الأسبوع الماضي اقترابهم من التوصل إلى اتفاق بعد أيام من المحادثات في بروكسل.

ونقلت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا عن وزير التجارة بيوش غويال قوله “ستكون هذه الاتفاقية أهم اتفاقية على الإطلاق”.

ويسعى التكتل المكون من 27 دولة إلى إبرام اتفاقية تجارية من شأنها تعزيز قوانين الملكية الفكرية وخفض عوائق دخول صادراته، بما في ذلك السيارات والمشروبات الروحية والنبيذ إلى الهند.

من جانبها، تسعى نيودلهي إلى تحسين حركة العمالة الماهرة وتسهيل وصول منتجاتها، مثل المنسوجات والأدوية، إلى الأسواق الأوروبية.

من المتوقع أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي والهند قمة في نهاية كانون الثاني/يناير ويبذل الجانبان جهودا حثيثة لإتمام المفاوضات استعدادا لهذا الحدث.

وصرح راجيش أغاروال المسؤول في وزارة التجارة الهندية الخميس بأن فرق التفاوض باتت “قريبة جدا” من التوصل إلى اتفاق، وأنها “أنجزت 20 فصلا من أصل 24”.

يتوقع أن تصير الهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم مع 1,4 مليار نسمة، رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي.

وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي في السلع 120 مليار يورو (139 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة تقارب 90% خلال العقد الماضي، وفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 60 مليار يورو (69 مليار دولار) في تجارة الخدمات.

ويُعتقد أن الزراعة تُمثل نقطة خلاف رئيسية بالنسبة الى الهند التي تسعى لحماية قطاعي الألبان والحبوب.

كما أشارت الهند إلى ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على صادرات مثل الحديد والصلب والألمنيوم.

