الهند تفشل في إطلاق قمر اصطناعي لمراقبة الأرض من المدار

أعلنت وكالة الفضاء الهندية الاثنين فشل الهند في وضع قمر اصطناعي لرصد الأرض و15 مركبة فضائية صغيرة أخرى في مدارها، بسبب خلل طرأ على الصاروخ الذي حملها.

وقالت الوكالة في منشور عبر منصة اكس ان “مهمة بي اس ال في-سي62 واجهت خللا في نهاية مرحلة تشغيل طبقتها الثالثة. ويجري حاليا تحليل مفصّل للوضع”.

في 18 أيار/مايو، فشل صاروخ من النوع نفسه في وضع قمر اصطناعي لرصد الأرض في المدار.

وانطلق صاروخ “بي اس ال في” المؤلف من أربع طبقات، في رحلته الرابعة والستين، عند الساعة 10,18 صباحا بالتوقيت المحلي (4,48 بتوقيت غرينتش) من مركز ساتيش داوان الفضائي في جزيرة سري هريكوتا (جنوب شرق الهند) قبل أن يواجه مشكلة فنية.

وقال رئيس وكالة الفضاء الهندية في. نارايانان للتلفزيون الوطني “أدى الصاروخ مهامه كما كان متوقعا حتى نهاية تشغيل الطبقة الثالثة”.

وأضاف: “في نهاية المرحلة الثالثة، رصدنا اضطرابات وانحرف الصاروخ عن مساره”، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية، لا سيما في ما يتعلق بمصير الأقمار الاصطناعية التي كان يحملها.

تطمح الهند إلى التقدم في مجال استكشاف الفضاء. وفي السنوات العشر الفائتة، حققت إنجازات تضاهي إنجازات القوى العالمية الكبرى، ولكن بتكلفة أقل بكثير.

بعد وضع مسبار في مدار حول المريخ عام 2014، وإنزال مركبة جوالة على سطح القمر عام 2023، تطمح وكالة الفضاء الهندية إلى إرسال رائد فضاء إلى المدار بشكل مستقل بحلول عام 2027.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عزمه على إرسال رائد فضاء هندي إلى القمر بحلول عام 2040.

