الهند توقف 11 شخصا يشتبه بتجسسهم لصالح باكستان (تقارير)

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أوقفت السلطات الهندية 11 شخصا يشتبه بتجسسهم لصالح باكستان، عقب مواجهة عسكرية كانت الأخطر بين البلدين منذ عقود، بحسب تقارير صحافية.

وقتل 60 شخصا على الأقل من الجانبين عقب المواجهات التي وقعت في أيار/مايو، وأثارت مخاوف من حرب واسعة بين الجارتين النوويتين. وأتت المواجهات على خلفية هجوم استهدف سياحا في الشطر الهندي من كشمير في 22 نيسان/أبريل، اتهمت نيودلهي باكستان بدعم المجموعة التي حمّلتها مسؤوليته، وهو ما نفته إسلام آباد.

وأوردت صحيفة “إنديا تايمز” أن إجمالي الموقوفين بلغ 11، مشيرة إلى أنهم “استدرجوا إلى شبكة التجسس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والحوافز المالية، والوعود الكاذبة، وتطبيقات المراسلة والزيارات الشخصية إلى باكستان”.

وأفادت قناة “أن دي تي في” الهندية الإثنين بتوقيف تسعة أشخاص يشتبه بأنهم “جواسيس” في ولايات هريانا والبنجاب وأوتر براديش بشمال البلاد.

وأفاد المدير العام لشرطة البنجاب غوراف ياداف الإثنين بتوقيف شخصين يشتبه “بضلوعهما في تسريب معلومات عسكرية حساسة”، مشيرا إلى تلقي “معطيات استخبارية موثوقة” بأنهما متورطان في نقل “تفاصيل مصنّفة سرية” مرتبطة بالضربات التي شنّتها الهند ضد باكستان ليل 6-7 أيار/مايو.

وأوضح أن التحقيق الأولي كشف أن هذين الموقوفين كانا “على تواصل مباشر” مع عناصر في وكالة الاستخبارات الباكستانية، ونقلا “معلومات حساسة متعلقة بالقوات المسلحة الهندية”.

وكانت الشرطة الهندية اعتقلت الأسبوع الماضي امرأة على خلفية شبه مماثلة. وتقول الشرطة إن الموقوفة، وهي مدوِّنة تُعنى بالسياحة والسفر، زارت باكستان مرتين على الأقل وكانت على تواصل مع مسؤول في سفارة إسلام آباد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وشملت قائمة الموقوفين طالبا وحارسا أمنيا ورجل أعمال.

وبعد أربعة أيام من مواجهات هي الأسوأ منذ العام 1999 استخدمت خلالها الصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية، وأثارت مخاوف من حرب واسعة بين القوتين النوويتين، وافقت الهند وباكستان على اتفاق لوقف إطلاق النار.

اش/كام/م ن