الهند والاتحاد الاوروبي يعتزمان إبرام اتفاق للتجارة الحرة بنهاية السنة

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كثفت الهند والاتحاد الأوروبي الجمعة علاقاتهما بالتعهد بإبرام اتفاق للتجارة الحرة يجري التفاوض بشأنه منذ سنوات بحلول نهاية العام 2025، وببحثهما شراكة في مجال الأمن.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة بعد اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “طلبنا من فرقنا العمل بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة التي تعود بالنفع على الجانبين بحلول نهاية هذا العام”.

وتسعى فون دير لايين التي تزور الهند ليومين مع فريق من مفوضي الاتحاد، للتحوط ضد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وقالت إنها وفريقها “يتوقعون الكثير من مفاوضينا التجاريين”.

وعلى رأس جدول المباحثات رغبة الاتحاد الأوروبي في وصول أكبر إلى السوق الهندية، وبدت مؤشرات الارتياح على وجه فون دير لايين بعد اجتماعها بمودي ووزرائه.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم تجارة السلع بينهما 124 مليار يورو في عام 2023، أي أكثر من 12% من إجمالي التجارة الهندية، وفقاً لبروكسل.

وصرحت فون دير لايين بعد الاجتماع “كلفنا فرقنا بالبناء على هذا الزخم وإبرام اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بنا قبل نهاية العام”.

وأضافت بحضور مودي “قلنا لهم إن عليهم أن يفاجئوننا”.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقية تجارية تخفف الحواجز أمام دخول منتجاته من السيارات والمشروبات الروحية والنبيذ وغيرها من السلع.

ومن ناحيتها تأمل نيودلهي في استثمارات أكبر للاتحاد الأوروبي في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والبنية التحية الحضرية وإدارة المياه.

وتسعى نيودلهي أيضا لتسهيل تنقل اليد العاملة الهندية الماهرة ولاستثمارات أكبر في مشاريع في الهند.

وتأتي زيارة فون دير لايبن التي وصفت بأنها الأولى من نوعها إلى خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على أصدقاء وخصوم.

– “مخطط” للمستقبل –

كذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي في إيجاد أرضية مشتركة مع الهند بشأن مخاوفهما المشتركة إزاء النفوذ المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبناء سلاسل توريد مرنة وتوسيع التعاون في التقنيات الجديدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وقالت فون دير لايين الجمعة قبل لقاء مودي “يمكنني أن أعلن أننا نستكشف شراكة أمنية ودفاعية مستقبلية مع الهند على غرار شراكاتنا مع اليابان وكوريا الجنوبية”.

أضافت “سيساعدنا هذا على تكثيف عملنا لمواجهة التهديدات المشتركة، سواء الإرهاب العابر للحدود أو التهديدات للأمن البحري أو الهجمات الإلكترونية أو الظاهرة الجديدة التي نراها: الهجمات على بنيتنا التحتية الحيوية”.

وتأمل نيودلهي الاستفادة من الجهود المنسقة لبناء سلاسل توريد مرنة من خلال جذب شركات تسعى للخروج من الصين من خلال إعفاءات ضريبية وقوانين استثمار مبسطة وبنى تحتية أفضل والوصول إلى سوقها المحلية الضخمة.

ولعل أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة مودي يتمثل في استحداث ملايين فرص العمل الجديدة في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

وكان من المفترض أن تناقش فون دير لايين ومودي حرب أوكرانيا، غير أن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بعد الاجتماع لم تذكر ذلك بشكل مباشر.

وقاومت الهند الضغوط الغربية للنأي بنفسها عن موسكو، مزودها التقليدي للمعدات العسكرية، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مسؤولون هنود إن الجانبين ناقشا توسيع التعاون الدفاعي والتدريبات البحرية والتعاون في الجهود الهندية لتنويع صناعة المعدات العسكرية وإنتاجها محليا.

وأعلن مودي بعد الاجتماع أن الهند والاتحاد الأوروبي “لديهما وجهة نظر مشتركة بشأن السلام والأمن والاستقرار والازدهار” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف أن هذه الزيارة “غير مسبوقة… وقد اتخذنا الكثير من القرارات المهمة بشأن التجارة والتكنولوجيا والابتكار والنمو الأخضر والأمن والمهارات والتنقل، وتم إعداد مخطط (للمستقبل)”.

بب/غد/غ ر

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