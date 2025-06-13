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الهند والصين تتفقان على “تسريع” استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين

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أعلنت نيودلهي الجمعة أن الهند والصين قررتا “تسريع” استئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما، في إشارة إضافية إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يأتي هذا القرار غداة اجتماع بين وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري ونائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ في العاصمة الهندية.

وكانت الدولتان أعلنتا في كانون الثاني/يناير عن استعدادهما لاستئناف هذه الرحلات، بعد خمس سنوات من تعليقها بسبب جائحة كوفيد والتوترات الثنائية.

وأعلنت الوزارة الهندية الجمعة أن الدولتين الجارتين “اتفقتا على تسريع استئناف خدماتهما الجوية المباشرة”، و”تسهيل إصدار التأشيرات والتبادلات بين وسائل الإعلام والباحثين”.

وعلق الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان الجمعة “تأمل الصين (…) أن تتعاون معها الهند لتعزيز استئناف الرحلات (…) في أقرب وقت ممكن”.

وبحسب وسائل إعلام هندية، كان هناك ما يقرب من 500 رحلة جوية شهرية تربط البلدين مباشرة قبل أزمة كوفيد.

تدهورت العلاقات بين العملاقين الآسيويين بعد المواجهة العنيفة بين جنودهما عام 2020 على حدودهما في جبال الهمالايا.

أودى هذا الاشتباك بما لا يقل عن 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين.

تشترك الهند والصين في حدود تمتد 3500 كيلومتر، وهي متنازع عليها في بعض أجزائها، وتُعد مصدرا لحوادث متكررة.

بب/جك/ص ك

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