الوكالة الذرية تتهم إيران بتسريع إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب

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سرّعت إيران وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبرت طهران أنه “سياسي” في موازاة إعلانها انها تلقت “عناصر” من اقتراح اميركي بهدف التوصل الى اتفاق جديد حول برنامجها النووي.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.

ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 أيار/مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلغ خلال الفترة السابقة.

وباتت كمية اليورانيوم المخصب الإجمالية تتجاوز 45 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وتبلغ 9247,6 كيلوغراما.

وكتبت الوكالة في التقرير أن “هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب… تثير مخاوف كبرى”.

وردا على ذلك، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بخلاصات “سياسية لا تمثل تقييما كاملا وواضحا للعوامل التي تؤثر في الوضع الراهن”.

واتهمت في بيان الوكالة الذرية ب”الاستناد الى مصادر معلومات مضللة وتفتقر الى الصدقية قدمها النظام الصهيوني”.

وفي ضوء ما تضمنه التقرير، اتهمت إسرائيل إيران السبت بأنها “مصمّمة تماما على استكمال برنامجها للأسلحة النووية”.

– اقتراح أميركي –

أجرت طهران وواشنطن خمس جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ نيسان/أبريل، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم، على رغم تباين معلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.

واعلنت ايران السبت أنها تلقت “عناصر” من اقتراح اميركي نقله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وأكدت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي أنها سترد عليه “في شكل مناسب”.

وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة تأكيده أنه “لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي”، مشيرا إلى أن البلدين “قريبان جدا من اتفاق”.

غير أن عراقجي كتب الخميس على إكس إنه “غير واثق” بالتوصل الى اتفاق “وشيك”.

– مفتشون أميركيون –

انتهت الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران وواشنطن بوساطة عمان في 23 أيار/مايو في روما من دون تحقيق تقدم يذكر، لكن عراقجي ومحاوره الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أبديا استعدادهما لمواصلة المناقشات التي وصفاها بأنها بناءة.

ولم يحدد أي موعد راهنا لجولة مقبلة.

وفي حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، أكدت إيران الأربعاء أنها قد تجيز زيارة مفتشين أميركيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي “إذا أثيرت قضايا وتم التوصل إلى اتفاق وتم أخذ مطالب إيران في الاعتبار، فإننا سنعيد النظر في احتمال قبول مفتشين أميركيين” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تقرير ثان وضعته الهيئة التابعة للأمم المتحدة بطلب من الدول الغربية بناء على قرار صادر في تشرين الثاني/نوفمبر، نددت الوكالة بتعاون إيران الذي وصفته بأنه “أقل من مرضٍ” بشأن برنامجها النووي.

وكتبت في تقرير ثان اطلعت عليه فرانس برس أيضا، أن “إيران في مرات عدة إما لم تجب وإما لم تقدم إجابات ذات صدقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت” مواقع، وهذا ما “أعاق أنشطة التحقيق” في ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة، هي لاويسان شيان وورامين وتورقوز آباد.

وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقا مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح فرض قيود على أنشطتها وضمان سلميتها، لقاء رفع عقوبات كانت مفروضة عليها.

وفي 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية التي عمدت بعد عام من ذلك، الى التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.

وبينما حدد اتفاق العام 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3,67 في المئة، تقوم طهران حاليا بالتخصيب عند مستوى 60%، غير البعيد من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 60 في المئة.

ويلوح ترامب الساعي إلى اتفاق جديد، بالخيار العسكري في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

سبر-اب/دص-س ح-ب ق/ناش