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الولايات المتحدة تؤكد تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن (سنتكوم)

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نفّذت القوات الأميركية ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في العاصمة اليمنية صنعاء الثلاثاء، استُخدمت لمهاجمة سفن حربية أميركية ومراكب تجارية، وفق ما أعلن البنتاغون.

وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) أن الهجمات بدأت الاثنين ونفذتها سفن تابعة لسلاح البحرية الأميركي وطائرة قصفت أيضا مناطق ساحلية خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأضافت أن البحرية الأميركية وطائرة تابعة لسلاح الجو دمرتا “سبعة صواريخ كروز ومسيرات هجومية من اتجاه فوق البحر الأحمر”.

وأكدت “لم تسجل إصابات أو أضرار بالنسبة للعناصر الأميركيين أو المعدات في أي من الحادثين”.

وأفاد شاهد في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن عدة ضربات في مختلف المواقع.

وتحدث آخر عن غارات على وزارة الدفاع في صنعاء مؤكدا سماع دوي انفجار قوي.

من جانبه، وصف الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام الضربات بأنها “عدوان أميركي” و”انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة، ومساندة فجة لإسرائيل”.

أكد الحوثيون في وقت سابق الثلاثاء إطلاق صاروخين باتّجاه إسرائيل بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوف أطلق من اليمن.

دو/لين/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية