الولايات المتحدة تعلن تعليق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

أعلنت الولايات المتحدة الخميس تعليق بعض العقوبات التي فرضتها على شركة النفط الروسية العملاقة “لوك أويل”، للسماح لمحطات الوقود في خارج روسيا بمواصلة العمل.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن التعامل مع هذه المحطات مجاز به “لتفادي معاقبة” زبائنها ومورّديها، وبشرط ألا يتم تحويل العائدات الى روسيا.

يسري هذا الإعفاء حتى 29 نيسان/أبريل 2026.

وكانت الولايات المتحدة أضافت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، “لوك أويل” و”روسنفت”، إلى اللائحة السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات، وهو سجل تتابعه العديد من الدول والشركات.

وتواجه الشركات التي تتعامل مع كيانات روسية، خطر التعرض لعقوبات ثانوية، وهو ما قد يمنعها من التعامل مع البنوك والتجار وشركات النقل والتأمين الأميركية التي تشكل العمود الفقري لسوق السلع الأساسية.

ويأتي إعلان وزارة الخزانة بعد يومين من اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ تجريها واشنطن للتوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا.

