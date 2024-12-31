مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الولايات المتحدة تعيد سجينا تونسيا في غوانتانامو إلى وطنه

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الإثنين أنها أعادت تونسيا إلى بلده كان من بين المعتقلين في سجن غوانتانامو.

وكان رضا بن صالح اليزيدي من أول السجناء الذين وضعوا في سجن غوانتانامو الذي فتح سنة 2002 في عهد الرئيس جورج بوش، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية بأن “عملية مراجعة دقيقة أجرتها وكالات عدّة” خلصت إلى أنه مؤهّل لنقله إلى بلده.

وقالت “بالتشاور مع الشركاء في تونس، استوفينا الشروط اللازمة لعملية نقل تتّسم بالمسؤولية”.

ولم يبق في سجن غوانتانامو الواقع داخل قاعدة أميركية في شرق كوبا سوى 26 سجينا، بحسب المصدر عينه، علما أنه كان يضمّ حوالى 800 معتقل.

ومن بين هؤلاء 14 سجينا مؤهلا لنقله إلى بلده.

استخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال “الحرب على الإرهاب” التي أعقبت هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وذلك في محاولة منها لحرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأميركي.

وعلى غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما، تعهّد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه بالسعي لإغلاق غوانتانامو، لكنّ ولاية الرئيس الديموقراطي شارفت على الانتهاء والمعتقل لا يزال مفتوحا.

ولطالما أثارت ظروف الاعتقال في غوانتانامو تنديدا واسعا من منظمات حقوقية اتّهمت الولايات المتحدة بأنها تمارس فيه عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

بور-سن/م ن/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
380 إعجاب
267 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
28 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
5 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية