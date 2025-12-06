الولايات المتحدة وأوكرانيا تواصلان محادثاتهما السبت في ميامي لليوم الثالث تواليا

تواصل الولايات المتحدة وأوكرانيا محادثاتهما الماراثونية السبت في ميامي لليوم الثالث تواليا، وفق ما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأميركية مساء الجمعة، مضيفا أن إحراز “أي تقدم حقيقي” نحو السلام يعتمد على استعداد روسيا.

وأفاد البيان الذي نشره المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على منصة اكس أن “الطرفين اتفقا على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد ووقف أعمال القتل”.

وأوضحت الخارجية في البيان أن المشاركين “اتفقوا على إطار الترتيبات الأمنية (…) وقدرات الردع الضرورية للحفاظ على سلام دائم” في حال التوصل لاتفاق.

وأضاف البيان أن الوفدين سيجتمعان مجددا السبت “لمواصلة الدفع قدما بالمحادثات” حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب مع روسيا.

ويشارك في المفاوضات التي تجري قرب ميامي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، عن الجانب الأميركي، وكبير المفاوضين رستم عمروف والجنرال أندريه هناتوف عن الجانب الأوكراني.

ومنذ عرض الخطة الأميركية قبل نحو ثلاثة أسابيع، جرت جلسات محادثات عدة مع الأوكرانيين في جنيف وميامي بهدف تعديل النص لمراعاة مصالح كييف.

كما عُرضت الوثيقة الأربعاء على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة لموسكو أجراها ويتكوف وكوشنر.

ولم ترشح تفاصيل كثيرة على صلة بالخطة المعدلة، في حين اعتُبرت النسخة الأولية منها مراعية إلى حد كبير لمصالح روسيا.

– “جو ودي”

في بيانها، أوضحت وزارة الخارجية أن المشاركين “ناقشوا نتائج” الاجتماع في موسكو، وأن عمروف أكد مجددا أن أولوية أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق “يحمي استقلالها وسيادتها”.

وكان الكرملين قد أكد بعد الاجتماع في موسكو إحراز تقدم، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك حاجة لـ”كثير من العمل” للوصول إلى تسوية للنزاع المستمر منذ شباط/فبراير 2022.

والجمعة، أشار المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف إلى أنّ اجتماع الثلاثاء في موسكو جرى في جو ودي، مرحّبا بمشاركة جاريد كوشنر في المناقشات.

وصرح أوشاكوف للتلفزيون الرسمي بأن الرئيس الروسي وويتكوف أجريا “محادثة ودية حقيقية ويفهم كل منهما الآخر”.

وفي إشارة إلى جاريد كوشنر، أضاف “انضمّ إلينا شخص جديد وأود القول إنّه كان مفيدا للغاية”.

في الأثناء، واصل الجيش الروسي الجمعة تقدّمه الميداني، وأعلن سيطرته على بلدة بيزيميني في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تتركّز المعارك.

من جهته، أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت ليلا على أوكرانيا 137 مسيّرة، تم إسقاط 80 منها.

وما زالت مناطق عدة تعاني انقطاع الكهرباء بعد الضربات الروسية التي استهدفت منشآت للطاقة في الأسابيع الأخيرة، وفق وزارة الطاقة.

