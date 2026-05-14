The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الولايات المتحدة والصين تبحثان وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي (وزير أميركي)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تناقش الولايات المتحدة والصين وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، مع تشارك البلدين المخاوف من أن يسهّل الهجمات الإلكترونية، وفق ما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس.

وصرّح الوزير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية على هامش زيارة الرئيس دونالد ترامب “سنناقش ضمانات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مع الصينيين”.

وأضاف بيسنت أن بكين لديها “صناعة ذكاء اصطناعي متقدمة للغاية”، لكنها “متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة”.

ويشارك وزير الخزانة ضمن الوفد المرافق لترامب في زيارته الى الصين التي بدأت الأربعاء وتختتم الجمعة.

وأوضح بيسنت أن بكين وواشنطن ستضعان “بروتوكولا” يحدد مسار المضي قدما في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما “لضمان ألا تضع جهات فاعلة غير حكومية يدها على هذه النماذج”.

لكنه شدد على أن الإدارة الأميركية لا تريد “خنق الابتكار” وأنه “مسرور للغاية” بالنماذج التي طرحتها شركات التكنولوجيا الكبرى حتى الآن.

وكان صندوق النقد الدولي دعا الأسبوع الماضي إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، نظرا لمخاطر الهجمات الإلكترونية باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقد أثيرت هذه القضية خصوصا بعد طرح نموذج “ميثوس” الجديد من شركة أنثروبيك، والذي حدد خلال الاختبارات الداخلية “آلاف” الثغرات الأمنية الكامنة في برامج يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

اها-ميل/ح س/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية