الولايات المتحدة والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية

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أعلنت الولايات المتحدة والصين الاثنين عن اتفاق لخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما ما ينزع فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وعقب أول محادثات بينهما منذ أن شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية، اتفق أكبر اقتصادين في العالم كذلك على مواصلة المفاوضات، حسبما جاء في بيان مشترك.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ وممثل التجارة الدولية لي تشنغانغ “مثمرة” و”حازمة”.

وأكد بيسنت للصحافيين أن “الجانبين أبديا قدرا كبيرا من الاحترام”.

أعلن ترامب الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين مقارنة برسوم نسبتها 10% على دول أخرى، في حربه التجارية.

وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأميركية.

وأعلن بيسنت أن الجانبين اتفقا على خفض تلك الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية، لتصل الرسوم الأميركية إلى 30% والصينية إلى 10%.

وفي بيانهما المشترك اتفق الجانبان على “وضع آلية لمواصلة المباحثات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية”.

ورحبت الصين بـ”التقدم الكبير” الذي أُحرز في المحادثات.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن “هذه الخطوة … تصب في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم” مضيفة أنها تأمل في أن تواصل واشنطن العمل مع الصين “لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد”.

وسجل الدولار الذي تراجع بعد إطلاق ترامب حربه التجارية في نيسان/أبريل، ارتفاعا ملحوظا مدفوعا بهذه الأنباء، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

وبدورها ارتفعت أسهم الأسواق الأوروبية والآسيوية التي اهتزت جراء الحرب التجارية مثيرة مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم والتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي.

– “تبشر بالخير” –

أشادت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو أيويالا، بالمحادثات التي جرت الأحد معتبرة أنها “خطوة مهمة” و”تبشر بالخير”.

وقالت “في ظل التوترات العالمية الراهنة، يعد هذا التقدم مهما ليس فقط للولايات المتحدة والصين بل أيضا لباقي دول العالم بما فيها الاقتصادات الأكثر ضعفا”.

وقبيل الاجتماع الذي عُقد في مقر سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أشار ترامب إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية، ملمحا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن فرض “رسوم بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صائبا!”.

غير أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أوضحت لاحقا بأن الولايات المتحدة لن تخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد، قائلة إنه سيترتب على الصين أيضا تقديم تنازلات.

وجاء اجتماع جنيف بعد أيام من كشف ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا. ويؤكد الاتفاق غير الملزم المكون من خمس صفحات للمستثمرين القلقين استعداد واشنطن للتفاوض على إعفاء قطاعات معينة من الرسوم.

لكن ترامب أبقى على رسوم بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية، وهدد بإبقائها كتعرفة حد أدنى لمعظم الدول الأخرى.

بور-لث/غد/ص ك