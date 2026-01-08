اليابان تحتج على عمليات حفر صينية في موقع غني بالغاز في بحر الصين الشرقي

أعلنت اليابان الخميس أنها تقدّمت باحتجاج لدى الصين على خلفية تشغيل سفينة حفر متحركة في منطقة غنية بالغاز في بحر الصين الشرقي.

ويأتي ذلك على وقع خلاف بين البلدين أثارته إشارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى أن اليابان قد تتدخل عسكريا إذا هاجمت الصين تايوان.

اتفقت طوكيو وبكين في حزيران/يونيو 2008 على التعاون في ما يتعلّق بموارد النفط والغاز في بحر الصين الشرقي، لكن المفاوضات توقفت بعد عامين ولم تُستأنف.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا الخميس “تأكدنا من أن سفينة حفر متحركة راسية في المياه” في الجانب الصيني من الخط الأوسط بين البلدين.

وأضاف أن جهاز خفر السواحل الياباني أصدر تحذيرا ملاحيا يوم الثاني من كانون الثاني/يناير.

وأوضح أنه “ما زال يتعيّن تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر الصين الشرقي. وفي ظل هذه الظروف، من المؤسف للغاية أن تواصل الصين أنشطة التطوير من جانب واحد”.

وتابع “قدّمنا احتجاجا قويا لدى الصين عبر القنوات الدبلوماسية”.

وذكرت وكالة “كيودو” للأنباء أن من المرجح أن يكون الهدف من العملية استكشاف حقل جديد للغاز.

ويقع حقل الغاز الخاضع لاتفاق التطوير المشترك في منطقة تتداخل فيها المنطقتان الاقتصاديتان الخالصتان لكلا البلدين.

وتفيد اليابان بأن الخط لأوسط بين البلدين ينبغي بأن يرسم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.

لكن الصين تصر على أن تكون الحدود أقرب بالنسبة للجانب الياباني مع أخذ الجرف القاري وغيره من معالم المحيط في الاعتبار.

وتوقفت المباحثات بشأن موارد النفط والغاز في المنطقة نتيجة تصاعد التوتر بين الطرفين.

تشهد العلاقات توترات كبيرة مجددا بعد تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان والتي أثارت ردود فعل غاضبة من الصين فدعت مواطنيها لتجنّب السفر إلى اليابان.

وتطالب الصين يضم تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها وهددت بانتزاعها بالقوة.

ومؤخرا، شددت بكين القيود على تصدير السلع ذات الاستخدامات المزدوجة المدنية والعسكرية إلى اليابان، وهو أمر قد يؤثر بشكل كبير على المعادن الأرضية النادرة.

