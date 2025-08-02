اليابان تشهد أكثر شهر تموز/يوليو حرارة على الإطلاق

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سجلت اليابان في تموز/يوليو أعلى درجة حرارة على الإطلاق لمثل هذا الشهر منذ العام 1898، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الجمعة، في ظل موجات حر شديدة مدفوعة بتغير المناخ في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هذا العام هو الثالث على التوالي الذي يُسجل فيه الأرخبيل أعلى معدل درجة حرارة لشهر تموز/يوليو.

واوضحت الوكالة “أن درجات الحرارة في البلاد كانت أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 2,89 درجة مئوية”، أي أكثر من الرقم القياسي المسجل في تموز/يوليو 2024 والبالغ 2,16 درجة مئوية.

الأربعاء، شهدت اليابان حرارة قياسية وصلت الى 41,2 درجة مئوية في منطقة هيوغو الغربية، بعد أن شهدت البلاد في حزيران/يونيو أعلى درجة حرارة مسجلة لمثل هذا الشهر.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا جاء فيه “من المتوقع أن تستمر موجات الحرارة الشديدة الشهر المقبل في جميع أنحاء البلاد”.

وشهد الأرخبيل في تموز/يوليو هطول أمطار خفيفة في العديد من المناطق، لا سيما في الشمال، وخاصة في المناطق الواقعة على طول ساحل بحر اليابان، بحسب الوكالة.

أما هذا العام، فقد انتهى موسم الأمطار في الغرب في وقت أبكر من المعتاد بحوالى ثلاثة أسابيع.

ويؤكد العلماء أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يجعل موجات الحر أكثر شدة وتكرارا وانتشارا.

وينبه خبراء الأرصاد اليابانيون إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين الظواهر الجوية المذكورة (كارتفاع درجات الحرارة في فترة معينة) والتغير المناخي الطويل الأمد، لكنهم يشيرون إلى أن الاحترار العالمي يزيد من حدة الظواهر الجوية غير المتوقعة في السنوات الأخيرة.

وكان صيف 2024 الأكثر حرا على الإطلاق في اليابان، مساويا للمستوى القياسي المسجل في 2023، تلاه خريف هو الأكثر دفئا منذ بدء التسجيلات قبل 126 عاما.

وتُزهر أشجار الكرز اليابانية الشهيرة في وقت مبكر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أو قد لا تُزهر بالكامل بسبب اعتدال فصلي الخريف والشتاء، ما يجعل درجات الحرارة غير باردة كفاية لتحفيز التزهير.

ومن المؤشرات الملفتة أيضًا أن الثلوج التي تغطي قمة جبل فوجي لم تظهر العام الماضي إلا في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن كانت تظهر في الفترات السابقة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر في المتوسط.

نف/ريم/دص