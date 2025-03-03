اليابان تنشر 2000 عنصر إطفاء لمكافحة حريق غابات

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يكافح أكثر من ألفَي عنصر إطفاء أكبر حريق غابات في اليابان منذ ثلاثة عقود، بحسب ما أفاد مسؤولون الاثنين، فيما يواجه نحو 4600 شخص دعوات للإخلاء.

ولقي شخص حتفه الأسبوع الماضي جراء الحريق في محافظة إيواته (شمال) والذي جاء عقب تساقط كميات قليلة من الأمطار في المنطقة وصيف العام الماضي الذي كان الأكثر حرا على الإطلاق في اليابان.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أمام البرلمان إنه “رغم أن الحريق سينتشر لا محالة إلى حد ما، سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم تأثر منازل الناس”.

وأتى الحريق قرب مدينة أوفوناتو على نحو 2100 هكتار منذ الخميس، بحسب ما أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث الاثنين.

ويكافح الحريق عناصر إطفاء من 14 منطقة يابانية، بمن فيهم من وحدات من طوكيو، فيما تمت الاستعانة بـ16 مروحية، بما في ذلك من الجيش.

وتشير التقديرات إلى أن الحريق دمّر 84 مبنى حتى الأحد، رغم أن تقييم التفاصيل ما زال جاريا، بحسب الوكالة.

وغادر حوالى 2000 شخص المنطقة للبقاء مع أصدقاء أو أقارب بينما أُجلي أكثر من 1200 إلى مراكز إيواء، بحسب مسؤولين.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة بُثّت صباحا من أوفوناتو على شبكة البث الوطنية “إن إتش كاي” النيران مشتعلة قرب المباني بينما تصاعدت أعمدة الدخان.

وتراجع عدد حرائق الغابات في اليابان منذ ذروة سجلت في سبعينات القرن الماضي، بحسب بيانات حكومية.

لكن اندلع حوالى 1300 حريق في أنحاء البلاد عام 2023 كان معظمها في الفترة بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل عندما يكون الهواء جافا وتشتد سرعة الرياح.

وشهدت أوفوناتو تساقطا للأمطار لم يتجاوز 2,5 مليمتر في شباط/فبراير، محطمة الرقم القياسي السابق بانخفاضها والذي بلغ 4,4 مليمترات عام 1967، علما أن المعدل الطبيعي يبلغ 41 مليمترا.

هيه/لين/الح