اليونيفيل تدعو إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في الوقت المحدد في اتفاق الهدنة

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دبي (رويترز) – دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يوم الخميس إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في الوقت المحدد، مشيرة إلى ما وصفته بانتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

توصلت إسرائيل وحزب الله بوساطة أمريكية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. ونص الاتفاق على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي على مراحل بعد أكثر من عام من الحرب، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2006 والذي أنهى آخر صراع كبير بين الطرفين.

وبموجب الاتفاق، يتعين على مقاتلي حزب الله مغادرة مواقعهم في جنوب لبنان والتحرك إلى شمالي نهر الليطاني على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل التي يجب أن تنسحب بالكامل من الجنوب.

وعبرت اليونيفيل في بيان عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار تدمير القوات الإسرائيلية للمناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، واعتبرت ذلك انتهاكا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701.

وأضافت في البيان “تستمر اليونيفيل في حث الجيش الإسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كمسار شامل نحو السلام”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبحث انتقادات اليونيفيل، ورفض الإدلاء بتصريحات أخرى في الوقت الراهن.

وبموجب شروط الهدنة مع حزب الله، أمام القوات الإسرائيلية 60 يوما للانسحاب من جنوب لبنان، ولا يحق لأي من الطرفين شن عمليات هجومية.