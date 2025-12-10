اليونيفيل تقول إن دورية لها تعرضت لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام الأربعاء أن دورية لها تعرّضت لإطلاق نار من جنود اسرائيليين في دبابة في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، داعية الجيش الاسرائيلي إلى التوقف عن “السلوك العدواني” ضدّ قواتها.

وتعمل قوة اليونيفيل مع الجيش اللبناني لترسيخ وقف لإطلاق النار، تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد حرب استمرت عاما بين إسرائيل وحزب الله. وبخلاف ما نصّ عليه الاتفاق، تبقي إسرائيل قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية، وتواصل شنّ ضربات دامية تقول إنها تستهدف محاولة الحزب إعادة إعمار قدراته العسكرية.

وقالت اليونيفيل في بيان “بالأمس، تعرض جنود حفظ السلام الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في دبابة من طراز ميركافا”.

وأضافت “أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها”.

وأشارت إلى أن كلّا من قواتها والدبابة الاسرائيلية ” كان داخل الأراضي اللبنانية في ذلك الوقت” وسبق أن أبلغت الجيش الاسرئيلي بموقع وتوقيت دوريتها.

وتابعت أن جنودها طلبوا عبر قنوات اتصال تابعة لليونيفيل من الجيش الإسرائيلي “وقف إطلاق النار”.

واعتبرت اليونيفيل أن هذا الهجوم يعدّ “انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701″، داعية الجيش الاسرائيلي إلى “التوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها”.

وأنهى القرار 1701 نزاعا اندلع العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وشكّل أساس وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بين الجانبين.

ويفترض بموجب اتفاق وقف إطلاق النار أن ينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوة اليونيفيل في المنطقة الحدودية مع اسرائيل.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت اليونيفيل أكثر من مرة تعرّض قواتها لهجمات من القوات الاسرائيلية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت اليونيفيل عن تعرض قواتها لإطلاق نار من دبابة اسرائيلية، في حين قال الجيش الاسرائيلي إنه لم يطلق النار “عمدا” على القوة الأممية.

وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت القوة الأممية إصابة أحد عناصرها بجروح نتيجة إلقاء مسيرة اسرائيلية قنبلة انفجرت قرب موقع لها في الجنوب.

ودعا وفد لمجلس الأمن الدولي زار لبنان السبت جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن “سلامة حفظة السلام ينبغي أن تحترم ويجب ألا يستهدفوا إطلاقا”.

وصوّت مجلس الأمن الدولي في آب/أغسطس على تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026، قبل انسحابها من لبنان بحلول نهاية العام 2027.

