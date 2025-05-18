انتخابات رئاسية حاسمة في بولندا تتابعها أوروبا عن كثب

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أدلى الناخبون البولنديون الأحد بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة، يُتوقع أن تكون نتائجها مصيرية لمستقبل الحكومة الوسطية في البلاد وكذلك لقضايا الإجهاض وحقوق مجتمع الميم.

ومنحت استطلاعات الخروج من مراكو الاقتراع رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي رافال تشاسكوفسكي 30,8 بالمئة من الأصوات، متقدما على المؤرخ القومي كارول ناوروتسكي الذي منحته الاستطلاعات 29,1 بالمئة من الأصوات.

ومن شأن ذلك أن يؤهلهما لجولة الإعادة في الأول من حزيران/يونيو في وقت شديد الحساسية بالنسبة لأوروبا مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا وصعود الشعبويين اليمينيين المتطرفين وتوتر العلاقات مع واشنطن.

يُتوقع صدور النتائج النهائية للانتخابات التي يتنافس فيها 13 مرشحا الإثنين.

وقبل أربع ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 50,7%، في مقابل 47,9% خلال الانتخابات الرئاسية الماضية قبل خمس سنوات.

– رؤيتان متعارضتان –

ومنذ تولي ائتلاف رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك السلطة العام 2023، أوقفت مبادرات حكومية رئيسية من جانب الرئيس القومي أندريه دودا.

ويأمل بعض البولنديين أن يكون ذلك الجمود على وشك الانتهاء.

وقال الناخب هوبرت ميخاووفسكي (50 عاما) “آمل أن تستكمل هذه الانتخابات التغيير”.

وأضاف لوكالة فرانس برس أنه يعارض أي توجه يميني لبولندا ويريد بدلا من ذلك أن تبقى بلاده “في الوسط وأن تعكس مسار هذا التوجه في أوروبا أيضا”.

وقال عالم الاقتصاد مارسين فولوسينسكي (42 عاما) بعد الإدلاء بصوته في وارسو “هي انتخابات مهمّة جدّا تتواجه فيها رؤيتان متعارضتان لبولندا… واحدة لبلد ديموقراطي أوروبي منفتح آمن ونزيه وأخرى عكس ذلك”.

تمحورت الحملة الانتخابية في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشكل كبير على السياسة الخارجية لتكشف عن تباين في الرؤى بشأن طبيعة علاقة بولندا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

لكن القضايا الاجتماعية لعبت أيضا دورا رئيسيا فيها.

ووعد تشاسكوفسكي (53 عاما) بدعم الإجهاض وحقوق مجتمع الميم، ما بعث أملا لدى الموظفة في وكالة سياحة مالغورزاتا ميكوشيفسكا (41 عاما).

وقالت هذه الناخبة “قبل كل شيء آمل في تحرير القانون حول الإجهاض والأقليات الجنسية”.

– “بولندي عن حقّ” –

وكان حزب القانون والعدالة الداعم لناوروتسكي، على خلافات متكررة مع حلفاء بولندا الغربيين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن مخاوف تتعلق بسيادة القانون. وخسر الحزب السلطة في 2023.

ويُبدي ناوروتسكي (42 عاما) إعجابه بدونالد ترامب وقال إن الرئيس الأميركي أخبره عندما استقبله في البيت الأبيض في وقت سابق هذا الشهر بـ”أنه سيفوز”.

واعتبر فويتشه بوبروفسكي المتقاعد البالغ 79 عاما أن “بولندا بحاجة راهنا إلى رئيس يكون بولنديا عن حقّ وليس لرجل تسري الخيانة في دمه”.

ومنذ فترة طويلة، يسود استقطاب المجتمع البولندي بين مؤيدي النزعة القومية ومناصري الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن كثيرين باتوا يختارون سبيلا آخر.

وقد يكمن مفتاح الانتخابات في ما إذا كان أنصار سلاوفومير منتستن، المرشح اليميني المتطرف الذي يحتل المرتبة الثالثة مع حوالى 12% من الأصوات، سيُدلون بأصواتهم لصالح ناوروتسكي في الجولة الثانية.

ومنتستن مشكك في الاتحاد الأوروبي ويعارض بشدة الإجهاض والمهاجرين. وسبق أن اتهم مليون لاجئ أوكراني في البلاد باستغلال بولندا.

وقال رادوسلاف فيسيك (25 عاما) الذي يعمل لحسابه الخاص إنه لا يريد أن تكون بولندا “خاضعة تماما للاتحاد الأوروبي”.

وأضاف فيسيك أنه يريد “رياحا جديدة” لإنهاء هيمنة المجموعتين السياسيتين الرئيسيتين، القانون والعدالة والائتلاف المدني الذي يدعم تشاسكوفسكي.

وبالنسبة لآنا أوربانسكا المتقاعدة البالغة 74 عاما، فإن القضية الانتخابية الرئيسية هي الهجرة.

وقالت “لا أريد السماح لهؤلاء المهاجرين بالدخول إلى هنا، في بولندا. أريد أن نتمكن من العيش بسلام أكبر”.

وصرح كريستيان، وهو عامل في الأربعين من العمر من جنوب شرق بولندا “لن أقول لمن أدليت بصوتي، لكن على الأكيد ليس لهؤلاء الذين سينتقلون إلى الجولة الثانية”.

– “ترتيب شؤون البيت” –

ويأمل الائتلاف الحاكم أن يمكنه فوز تشاسكوفسكي من الوفاء بوعوده الانتخابية التي لم تُنفذ حتى الآن.

واجهت إدارة توسك عراقيل كبيرة في محاولتها تخفيف القوانين الصارمة للإجهاض في بولندا وإجراء إصلاحات أخرى، نتيجة استخدام رئيس الدولة لحق الفيتو، ما أدى إلى استياء شعبي بين قطاعات من الناخبين.

ورئيس بولندا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويوجه السياسة الخارجية ويمكنه تقديم مشاريع قوانين واستخدام الفيتو ضدها.

وقالت آنا ماتيرسكا-سوسنوسكا الخبيرة في العلوم السياسية “إذا فاز ناوروتسكي بالرئاسة، ستُصاب الحكومة بالشلل ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط الائتلاف الحاكم”.

وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس إن فوزه قد يعني “عودة الشعبويين بقوة متجددة” في الانتخابات العامة المقبلة.

والمخاطر كبيرة بالنسبة لأوروبا.

في عهد توسك أصبحت بولندا أكثر أهمية في القارة، مُعززةً موقعها كصوت رئيسي على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة أي هجوم روسي.

وقالت ماتيرسكا-سوسنوسكا إن التصويت مهم جدا لـ”مساعي وقف النهج الشعبوي المناهض للديموقراطية الذي ينتشر في أوروبا”.

واعتبر الرئيس البولندي السابق ليش فاليسا الحائز نوبل السلام الذي أدلى بصوته في غدانسك (الشمال) “هي فرصة لترتيب شؤون البيت… نحن أمام مرحلة مناقشات مهمة حول مستقبل بولندا وأوروبا والعالم”.

بور-دت/غد-م ن/ود