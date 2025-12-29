The Swiss voice in the world since 1935
انتخاب هيبت الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بغداد 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – انتخب البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي رئيسا له اليوم الاثنين في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني ليطلق بذلك عملية تشكيل حكومة جديدة والتي عادة ما تستغرق شهورا في البلاد.

وقال البرلمان في بيان إن الحلبوسي، وهو سني، حصل على 208 أصوات من أصل 283. ويلعب رئيس البرلمان دورا محوريا في الحفاظ على النظام التشريعي والتوسط في النزاعات والتوصل إلى توافق في النظام السياسي العراقي القائم على المحاصصة الطائفية.

وينص الدستور العراقي على أن ينتخب البرلمان رئيسا له ونائبين في أول جلسة، على أن يختار بعد ذلك رئيسا جديدا للبلاد في غضون 30 يوما. وسيكلف الرئيس بعد ذلك أكبر تكتل في البرلمان بتشكيل الحكومة.

وفاز تكتل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات. وستضطر الحكومة المقبلة إلى التعامل مع النفوذ الأمريكي والإيراني بتوازن دقيق في ظل وجود عشرات الجماعات المسلحة الموالية لإيران والتي تزيد الوضع تعقيدا.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

