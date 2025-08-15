انطلاق النسخة الخامسة من منافسات بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية

انطلقت منافسات النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية والتي يستضيفها نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف بين 14 و17 آب/أغسطس، وفق بيان لشرطة دبي الجمعة.

ويشارك فيها أكثر من 1500 لاعب من مختلف الجنسيات إلى جانب مشاركات خارجية موزعة على 8 مسابقات، وتستهدف الفئة العمرية من 10 أعوام إلى 35 عاما من الذكور والإناث، بحسب البيان.

وتسعى البطولة إلى دعم الموهوبين والمحترفين، ضمن منافسات تختبر قدراتهم التحليلية ومهاراتهم الذهنية، للفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم إماراتي.

