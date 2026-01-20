The Swiss voice in the world since 1935
انطلاق فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس في أبوظبي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

انطلقت الثلاثاء فعاليات الدورة السابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة “يومكس” والمحاكاة والتدريب “سيمتكس” 2026، في مركز أدنيك أبوظبي، وتستمر حتى 22 كانون الثاني/يناير.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المعرضين يشكّلان “المنصة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في الأنظمة غير المأهولة والروبوتات وتقنيات المحاكاة والتدريب”.

وركّزت الدورة الحالية التي تُعد الأكبر في تاريخ المعرضين، بشكل كبير على التطبيقات التجارية والمدنية لهذه التقنيات، إلى جانب الاستخدامات الدفاعية.

ويُعد الجناح الإماراتي أكبر جناح مشارك، يليه الجناح الصيني ثم الأميركي. وتمثل الشركات الوطنية 45% من مجمل الشركات.

م ل

