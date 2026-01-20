انطلاق فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس في أبوظبي

انطلقت الثلاثاء فعاليات الدورة السابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة “يومكس” والمحاكاة والتدريب “سيمتكس” 2026، في مركز أدنيك أبوظبي، وتستمر حتى 22 كانون الثاني/يناير.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المعرضين يشكّلان “المنصة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في الأنظمة غير المأهولة والروبوتات وتقنيات المحاكاة والتدريب”.

وركّزت الدورة الحالية التي تُعد الأكبر في تاريخ المعرضين، بشكل كبير على التطبيقات التجارية والمدنية لهذه التقنيات، إلى جانب الاستخدامات الدفاعية.

ويُعد الجناح الإماراتي أكبر جناح مشارك، يليه الجناح الصيني ثم الأميركي. وتمثل الشركات الوطنية 45% من مجمل الشركات.

