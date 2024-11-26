انقاذ خمسة ناجين بعد غرق المركب السياحي في البحر الاحمر

afp_tickers

4دقائق

قال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي إن عناصر الإنقاذ انتشلوا الثلاثاء أربع جثث وخمسة ناجين غداة غرق مركب سياحي قبالة السواحل المصرية، فيما ما زال سبعة في عداد المفقودين.

وأضاف أن فريق البحث والانقاذ بقيادة الجيش عثر على بلجيكيين وسويسري وفنلندي ومصري. وبذلك يرتفع عدد الناجين إلى 33 شخصا.

ولم يتم بعد التعرف على هوية القتلى الأربعة وما زال سبعة أشخاص في عداد المفقودين.

وبحسب مصدر حكومي مقرب من عمليات الإنقاذ، فقد تم العثور على الناجين الخمسة والجثث الأربع صباح الثلاثاء داخل المركب الذي انقلب على جانبه بفعل موجة عنيفة منتصف الليل دون أن يغرق بالكامل.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن الناجين “عُثر عليهم في مقصورة لم تدخلها المياه”.

وأمضت المجموعة 24 ساعة على الأقل في المركب بعد الحادث قبل أن تتلقى السلطات أولى نداءات الاستغاثة الاثنين في الساعة 5,30 (03,30 بتوقيت غرينتش).

وصرح المحافظ لفرانس برس “ان عمليات الانقاذ مستمرة اليوم بإسناد من مروحية عسكرية وفرقاطة وغطاسين”.

وكان المركب يحمل 31 سائحا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى 13 من أفراد الطاقم، عندما ضربته موجة كبيرة صباح الاثنين مما أدى إلى غرقه قرب مرسى علم في جنوب شرق مصر.

انطلق المركب السياحي “سي ستوري” الأحد من ميناء بورت غالب في مرسى علم في رحلة غطس تستمرّ عدّة أيام. وكان من المقرّر أن يعود الجمعة إلى الغردقة على بعد 200 كيلومتر شمالا.

وقال محافظ البحر الأحمر الاثنين إن المركب غرق بشكل مفاجىء وسريع خلال 5 إلى 7 دقائق بعد أن ضربته الموجة الكبيرة. ولم يتمكن بعض الركاب وبينهم سياح أوروبيون وصينيون وأميركيون، من الخروج من حجراتهم في الوقت المناسب.

– ناجون –

وأنقذ مسعفون من الجيش ومركب سياحي عابر 28 شخصا الاثنين.

وأفاد مصدر في مستشفى مرسى علم بوصول ستة سياح وثلاثة مصريين مصابين بجروح طفيفة اليه وخروجهم في اليوم نفسه.

وقال مسؤول في المستشفى لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إن السياح هم ألمانيان وبريطانيان واسباني وسويسري.

وبحسب المحافظ، كان على متن المركب الذي يملكه مواطن مصري، ركاب من ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبولندا وبلجيكا وسويسرا وفنلندا والصين وسلوفاكيا وإسبانيا وإيرلندا.

وأكدت السلطات أن المركب اجتاز جميع عمليات التدقيق. ولم يكشف تحقيق اولي عن وجود أي عطل فني.

والحادث هو الثالث على الأقل من نوعه الذي يتم الإبلاغ عنه هذا العام بالقرب من مرسى علم.

ويساهم قطاع السياحة بأكثر من 10% من اجمالي الناتج المحلي لمصر حيث يجذب البحر الأحمر، من الوجهات السياحية الرئيسية في البلاد، ملايين الزوار كل عام.

كل يوم، تتجه العشرات من مراكب الغوص إلى الشعاب المرجانية والجزر قبالة الساحل الشرقي لمصر، حيث يتم تطبيق قواعد السلامة الصارمة بشكل متفاوت.

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، تم إنقاذ 30 شخصا عندما غرق ماكب غوص قرب منطقة ديدالوس المرجانية الشهيرة.

في حزيران/يونيو تم إجلاء نحو عشرين سائحا فرنسيا دون أن يصابوا بأذى قبل أن يغرق مركبهم في حادث مماثل.

وقبل عام، لقي ثلاثة سياح بريطانيين حتفهم عندما شب حريق في يختهم.

ماف/ليل/ص ك